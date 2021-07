El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar ahir que demanarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que autoritzi un toc de queda nocturn per a 158 municipis amb elevada incidència de coronavirus, mesura que vol aplicar aquest cap de setmana vinent i almenys durant 7 dies. La mesura afecta Martorell, Esparreguera, la Seu d’Urgell, Vilanova del Camí, Abrera, Puigcerdà, Solsona, Masquefa, Sant Fruitós de Bages, Moià, Navàs, Súria i també Olesa de Montserrat, que, tot i no complir amb el requisit de tenir una incidència acumulada els darrers set dies igual o superior als 400 casos, està envoltada per municipis que sí que el compleixen.

Aragonès ho va anunciar en una compareixença institucional al Palau de la Generalitat després de reunir el comitè de seguiment de covid-19, en el que suposa un nou enduriment de les restriccions que el mateix Govern havia aprovat dilluns passat.

El toc de queda, que seria de l’1 de la matinada a les 6 del matí, és una mesura «difícil però imprescindible», va assenyalar el president català, que va precisar que afectarà aquells municipis de més de 5.000 habitants amb la incidència acumulada esmentada. Superen aquest límit un total de 145 municipis catalans, als quals se sumen 13 més que estan per sota però que queden envoltats de localitats amb incidència elevada, amb el que en total són 158 municipis afectats.

Entre aquests figuren les principals localitats catalanes, com Barcelona, l’Hospitalet del Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Girona, Sant Cugat del Vallès, Cornellà, Granollers, Castelldefels, Blanes, Martorell, Sitges, Sant Feliu de Guíxols o Palamós.

Aragonès va explicar que han iniciat els tràmits per demanar l’aval del TSJC amb la finalitat de poder aplicar el confinament nocturn «amb la màxima celeritat possible»: «Volem que entri en vigor aquest cap de setmana i tingui una durada inicial de 7 dies prorrogables», va afegir. «La situació és molt delicada, és extremadament fràgil; adoptem una mesura del tot excepcional que restringeix el dret a la mobilitat de la ciutadania en 158 municipis, que aglutinen la major part de la població de Catalunya», va afirmar el president.

L’objectiu és reduir les activitats socials que faciliten la propagació del virus, amb la finalitat de «protegir la salut de la ciutadania» i el «bon funcionament del sistema sanitari», que s’està «tensionant excessivament els últims dies» amb aquesta cinquena onada de la covid que «amenaça Catalunya», va subratllar.

Aragonès va indicar que aquesta mesura «difícil però imprescindible» es pren per evitar restriccions majors en el futur i va puntualitzar que és «complementària» a les restriccions que ja va adoptar el Govern dilluns passat i que ahir ja va avalar el TSJC, entre les quals destaca el tancament de tota activitat a les 00.30 hores i limitar les reunions a 10 persones (vegeu aquesta mateixa pàgina). Els Mossos i les policies locals s’encarregaran de vigilar el toc de queda, una vegada ho avali el TSJC i sigui publicat al DOGC.