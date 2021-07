El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat la limitació de les reunions socials a deu persones i la prohibició de menjar i beure en espais públics, com va proposar la Generalitat per tractar d’aturar l’exponencial propagació del coronavirus a Catalunya. En un acte, la sala contenciosa del TSJC dona llum verd a les mesures adoptades pel Govern, que inclouen també la recomanació als ajuntaments de tancar espais públics com parcs, platges o similars, entre les 00.30 i les 6.00 hores, quan no es puguin evitar les aglomeracions.

Respecte al límit de deu persones en les trobades socials, que afecta al dret fonamental de reunió, el TSJC ho considera una «resposta imprescindible, adequada i proporcionada davant una situació de risc per a drets fonamentals que en aquests moments han de prevaler, com són els relatius a la vida i a la salut».

L’alt tribunal recorda que les restriccions aprovades pels departaments de Salut i Interior, a les quals no s’ha oposat la Fiscalia, «venen avalades» per un informe de l’Agència de Salut Pública de Catalunya que alerta de la «sobtada recrudescència de la pandèmia després d’un període d’evolució descendent». En opinió de la sala, es tractaria de «mesures indispensables per fer front, amb garanties d’èxit, a una nova onada infecciosa que a dia d’avui sembla anar adquirint proporcions preocupants» i que se centren en les reunions familiars i socials, ja que «han estat un dels principals focus de la pandèmia». El tribunal conclou que les restriccions proposades pel Govern «es troben degudament justificades» i s’ajusten a la Llei de mesures especials en matèria de salut públic.