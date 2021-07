El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha negat que investigui a l’expresident del Parlament Roger Torrent per les seves idees i ha decidit mantenir la causa en veure «versemblant» l’acusació per desobediència al TC per tramitar resolucions sobre l’autodeterminació i la monarquia. Així ho sosté la sala civil i penal de l’alt tribunal català en una interlocutòria en què desestima els recursos interposats per Torrent els seus companys independentistes en la Mesa en la passada legislatura, entre ells la bagenca Adriana Delgado, contra la decisió del TSJC d’investigar-los arran d’una querella de la Fiscalia per desobediència al Constitucional. El TSJC va acordar al març passat obrir la causa a Torrent i els seus companys d’ERC i Junts a la Mesa per desobediència al Tribunal Constitucional en tramitar a la cambra resolucions a favor d’exercir el dret a l’autodeterminació i per reprovar la monarquia.