L'incendi de Llançà afectava a les vuit del vespre d'aquest divendres 118,5 hectàrees de superfície forestal, 117,5 de les quals dins del Parc Natural del Cap de Creus, segons l'última actualització de terreny afectat que ha ofert el cos d'Agents Rurals. 117,5 de les hectàrees cremades són dins dels límits del Parc Natural del Cap de Creus. Delimitades per municipi, 72,5 formen part de Llançà i 46 del Port de la Selva. Els Bombers indiquen que les previsions apunten a una baixada d'intensitat de la Tramuntana a partir de les deu de la nit. De moment es manté el dispositiu de 70 dotacions terrestres i una vintena d'aèries, que seguiran treballant-hi mentre hi hagi llum de dia. El foc es manté dins dels eixos de confinament.

Els Bombers treballen per contenir el flanc dret a l'est del coll de Perer, assegurar la zona de les urbanitzacions -cal recordar que se n'han desallotjat tres, a banda del monestir de Sant Pere de Rodes- amb l'objectiu d'estabilitzar el cap a la Vall de Santa Creu i la zona del cap-flanc esquerre.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha indicat, per la seva banda, que a partir de la nit la tramuntana bufarà amb menys intensitat i que hi haurà un lleu augment de la humitat relativa. Ara mateix a Portbou hi ha 27 graus, un 41% d'humitat i el vent bufa amb una velocitat mitjana de 40 quilòmetres per hora.

Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que continuen tallades quatre carreteres de la zona a causa del foc, la GI-612 a Port de la Selva en els dos sentits de la marxa, la GI-613 a Roses direcció Port de la Selva, la GIP-6041 a Vilajuïga en els dos sentits de la marxa i la GIV-6121 a Port de la Selva en els dos sentits de la marxa.