«Amb aquestes xifres de contagis, clarament no hem fet bé les coses», va admetre ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en declaracions a Catalunya Ràdio. Va afegir que la celebració dels grans festivals de música va ser un «error» perquè amb la seva realització es van enviar missatges contradictoris, tot i que les dades preliminars no indiquen una explosió de contagis. Va afirmar que les dades epidemiològiques continuen sent «molt dolentes», tot i que amb una certa «ralentització» de 15 a 29 anys, i va defensar la necessitat del toc de queda, mentre va obrir la porta a un mínim de 4 setmanes. D’altra banda, el conseller va explicar que hi ha un miler de treballadors de centres sanitaris que tot i tenir la pauta completa s’han infectat en aquesta onada.

Argimon va assegurar que s’ha fer autocrítica i que aquestes xifres indiquen que les coses no s’han fet bé. En ser pregunta sobre què ha passat, va contestar que s’ha donat la «tempesta perfecta» i va lamentar que hi havia una sensació que tot anava molt bé. «També jo hi he contribuït», va reconèixer. En aquest sentit, va dir que ha tornat a passar «el mateix» que en onades anteriors com a concepte però va incidir que aquesta onada té unes característiques completament diferents ja que està afectant majoritàriament un sector de la població que fins ara no l’estava patint amb aquesta cruesa.

El conseller va explicar també que hi ha una «doble realitat» o una sensació de «doble pandèmia»: la que es pot veure als carrers i la que hi ha als centres de salut. Així, va lamentar que s’hagi enviat el missatge que s’estava «sortint del túnel» quan el virus ha demostrat que «dona moltes voltes». Precisament per això, i tot que eren projectes planificats i la situació ja era «complicada» abans, va reconèixer que celebrar el Vida, el Canet Rock o el Cruïlla ha estat contradictori amb la realitat del moment. El conseller va fer referència especialment a com ha pogut contribuir aquesta celebració al missatge que s’enviava més que no pas a la traducció en contagis, ja que va assegurar que les dades preliminars indiquen «que no han tingut un gran impacte».