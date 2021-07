Dues dones han tingut un accident quan es gronxaven sobre el congost de Sulak, al Daguestan (Rússia), que fa 1.500 metres i és el més profund d’Europa. Un vídeo, que circula per les xarxes socials, recull com un grup d’amics riu i grava les dones, mentre un d'ells impulsa el gronxador cap al buit d'un barranc.

De sobte, en el clip es pot observar com una de les cadenes es trenca i les dues dones desapareixen de la vista dels seus companys entre crits de sorpresa. Per sort per elles el gronxador disposava d'una petita plataforma de fusta amagada just a sota, per la qual cosa les dues accidentades només van patir rascades i un gran ensurt.

Dos mujeres cayeron al vacío cuando se columpiaban al borde del precipicio en el cañón de Sulak, en Daguestán.

Las jóvenes afortunadamente cayeron sobre una plataforma que está situada bajo el columpio.#Russia #Sulak #Daguestán

«Les noies es van espantar i es van fer esgarrapades, però cap de les dues va patir ferides greus», ha assegurat una font al diari ’Komsomolskaia Pravda’. La mateixa font assenyala que sí que haurien caigut al buit «si haguessin relliscat quan el gronxador s'hagués trobat a l’alçada màxima».