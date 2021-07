Els Agents Rurals veuen complicat identificar qui va llançar la burilla que va originar l’incendi de Llançà

Els Bombers confien poder estabilitzar part de l'incendi de Llançà (Alt Empordà) en les properes hores que ja ha afectat més de 410 hectàrees. El cap d'intervenció del cos, Santi Lleonart, diu que el foc continua actiu i que és "molt inestable", perquè té un perímetre extens i la tramuntana pot crear focus secundaris no connectats. Els esforços es concentren a la part del cap, entre la Vall de la Santa Creu i la Selva de Mar. S'hi actua amb línies d'aigua, foc tècnic i també mitjans aeris. Hi ha desplegades més de 90 dotacions terrestres. Lleonart ha admès que l'altre foc que s'ha declarat a Vilafant (Alt Empordà) els ha complicat les tasques d'extinció, perquè ha obligat a redistribuir dotacions. Però també ha dit que aquest altre s'ha atacat "de forma directa i efectiva".

Els Bombers admeten que atacar l'incendi forestal de Llançà és una feina "tècnicament molt complexa". Perquè tot i que el perímetre del foc no ha crescut –es manté en 410 hectàrees- a l'interior hi ha moltes "illes inconnexes" on encara s'hi ha de treballar amb línies d'aigua, eines manuals i també mitjans aeris.

"A hores d'ara l'incendi és molt inestable i continua actiu; hi seguim treballant amb màxima intensitat", explica Santi Lleonart. El cap d'intervenció explica que, com ja es temia, i perquè la insolació i el vent hi han contribuït, el foc té moltes represes. "No hem tingut cap moment de relaxament en tot el dia", explica.

Els Bombers han aconseguit, de moment, que la superfície cremada no progressi. "Però les represes són molt perilloses, perquè poden crear un incendi nou i trencar aquella zona que ja teníem confinada", explica Lleonart. Els Bombers confien, això sí, que al llarg de la matinada es pugui donar per estabilitzat algun sector del perímetre. A hores d'ara, els esforços es concentren al cap de l'incendi, situat a la Vall de la Santa Creu i la Selva de Mar, on s'hi treballa amb línies d'aigua, foc tècnic dels GRAF i també mitjans aeris.

Hi ha una norantena de dotacions territorials atacant el foc des de terra i una quinzena de mitjans aeris. Sí que s'han ampliat, però, els comandaments que dirigeixen l'extinció. Precisament, explica Lleonart, "per coordinar-se millor" amb les represes i redistribuir efectius "de forma coherent i homogènia".

Els mitjans aeris carreguen aigua tant al mar, com a l'estany de Banyoles i al pantà de Boadella. Els helicòpters ho fan en dipòsits d'aigua distribuïts pel territori.

"Que la gent no es confiï"

El cap d'intervenció dels Bombers demana a la gent que, tot i que no vegi flama, "no es confiï". Lleonart explica que una les prioritats del cos és que la progressió del foc no pugui afectar cases. "Que la gent no tingui pressa per veure com han quedat els seus béns i no es desplacin ni a primeres ni a segones residències, perquè quan hi puguin accedir de manera segura, se'ls permetrà", ha concretat en referència als evacuats.

Santi Lleonart ha explicat que "les dues o tres properes hores són molt importants per a nosaltres", perquè si les humitats relatives augmenten i el vent baixa, això donarà "una finestra d'oportunitat per estabilitzar llocs calents". El cap d'intervenció ha dit que l'escenari d'una segona nit amb desallotjats "és plausible", però que intentaran fer "el màxim d'esforços" per donar accés a algunes de les cases o urbanitzacions. "Que la gent estigui tranquil·la, perquè vetllarem pels seus béns immobles com si fossin els nostres", ha assegurat Lleonart.

"El pitjor dels escenaris"

Per últim, el cap d'intervenció ha admès que l'incendi agrícola que s'ha declarat a Vilafant els ha afectat "molt", perquè aquest és "el pitjor dels escenaris": que amb un incendi gran que obliga a mobilitzar molts mitjans, se n'hagin de redirigir alguns cap a un altre. Per sort, però, Santi Lleonart ha explicat que han derivat des d'un inici vuit mitjans terrestres i tres d'aeris per fer "un atac directe i molt efectiu, perquè sembla que aquest foc és en vies d'estabilització".

Finalment, el cap dels Bombers s'ha referit a l'origen d'aquest incendi, provocat per un home que manipulava una radial en un camp. "Les imprudències sempre són un problema, però en condicions de sequedat extrema i temperatures elevades, ens aboquen a una situació en què hi ha una probabilitat molt elevada de patir un altre incendi forestal", ha conclòs.

Els Agents Rurals veuen complicat identificar qui va llançar la burilla que va originar l’incendi de Llançà

L'inspector en cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, creu que serà "difícil" trobar ADN a la burilla que, ara com ara, és la principal hipòtesi de l'incendi. Mur assenyala que estava "bastant consumida", però explica que es farà "tot el possible" per trobar qui la va llançar. El cap dels Agents Rurals ha assenyalat que "molt probablement" es va tirar des d'un vehicle, perquè es va trobar a tocar de l'asfalt.Mur també ha afegit que, de fet només treballen amb aquesta hipòtesi perquè no s'ha trobat cap "font d'ignició diferent" i tenen clar el punt on es va originar l'incendi. En part, també pel vídeo que va gravar un testimoni. En aquest sentit, explica l'inspector, quan el foc comença la combustió és "poc intensa" i per això, s'ha pogut trobar la burilla.

350 evacuats

Protecció Civil confirma que s'han evacuat preventivament les urbanitzacions de Beleser a Llançà i Erola, Barlovent, Mora II i Perebeua a Port de la Selva a causa de la proximitat de la zona de l'incendi. També es va evacuar el càmping Port de la Vall. Ja estaven evacuades les urbanitzacions de Vall de Santa Creu, Santa Isabel i el Monestir de Sant Pere de Rodes.

El Gremi d'hotels Empordà Turisme ha gestionat el reallotjament de les persones evacuades que ho han sol·licitat. Hi ha 110 persones evacuades allotjades al poliesportiu de Port de la Selva i 28 al centre cívic. A Llançà hi ha 7 persones al poliesportiu.

Pel que fa a les carreteres, el Servei Català de Trànsit informa que es mantenen els talls viaris a la GI-612 al Port de la Selva, a la GI-613 (des de Roses al Port), a la GIP-6041 a Vilajuïga i a la GIV-6121 al Port. Al punt de confluència de la GI-614 amb al GI-613 (coll de Perafita) es regula el pas i només es deixa passar vehicles d'emergència i veïns tan sols d'acord amb les instruccions de Bombers a la GI-613 del punt quilomètric 0 al 0.5, a la GI-612 del 2 al 6.5 cap a Port de la Selva, a la GIP-6041 cap a Vilajuïga, i a la GIP- 6121 del punt quilomètric 0 al 0.5 direcció Port de la Selva.

ℹ Continuen tallats aquests quatre trams per l'incendi #IFLLançà:



⚫ GI-612 a Port de la Selva

⚫ GI-613 a Roses ➡ Port de la Selva

⚫ GIP-6041 a Vilajuïga

⚫ GIV-6121 a Port de la Selva



ℹ https://t.co/7bzpWB9BQj https://t.co/hyuWkg4ec8 — Trànsit (@transit) 17 de julio de 2021

En el dispositiu de l'incendi també s'hi han desplaçat disset patrulles dels Mossos d'Esquadra, dos tècnics de Protecció Civil, efectius dels Agents Rurals, de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), de la Policia Local, set ambulàncies del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) amb caràcter preventiu, efectius de la Creu Roja i tècnics de l'Ajuntament de Llançà i del Port de la Selva.

Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'Alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT per l'incendi forestal de Llançà.