Igualada serà demà a la tarda l’epicentre d’un gran homenatge nacional a les persones que han lluitat contra la Covid-19 gràcies a un acte organitzat per Òmnium Cultural que tindrà lloc a la plaça de Cal Font i començarà a 2/4 de 8 del vespre.

L’esdeveniment, que serà presentat per la periodista Mònica Terribas, donarà veu a diferents professionals del sector sanitari, d’emergències i dels serveis essencials que han lluitat a primera línia contra la pandèmia. També tindrà diferents parlaments institucionals, amb l’actuació musical de Maria Arnal i Marcel Bagés i amb la intervenció del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Es preveu que un dels moments més emotius de la vetllada serà l’estrena de la peça musical Mirar endavant, creada expressament per a l’ocasió pel compositor igualadí Carles Prat Vives i l’escriptora Anna Marsal Riera. Una melodia que serà interpretada per la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia sota la direcció de Josep Miquel Mindan, els solistes Pau Sastre i Judit Robles, i desenes de cantaires dels cors Exaudio, Coral Xalest, Cor Omnes, Coral Gatzara, Coral Els Verdums i Coral Mixta.

La mateixa tarda de dissabte, just abans de l’inici de l’acte, s’inaugurarà l’obra d’homenatge a la solidaritat col·lectiva Mirades des del Confinament, que van impulsar l’artista internacional Joan Fontcuberta i Òmnium Cultural, amb la col·laboració del Festival Cruïlla i l’Ajuntament d’Igualada. L’obra quedarà instal·lada de forma permanent a la plaça de Cal Font d’Igualada.

El mural ha estat creat per Joan Fontcuberta a partir de 64.000 fotografies enviades per la ciutadania, i s’ha construït amb plaques de gres cuites i impreses amb tintes ceràmiques. Al llarg de quaranta-dos metres d’amplada, onze persones diferents representen la paraula ‘solidaritat’ en llengua de signes.