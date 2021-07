El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va aconseguir reunir ahir a Elna (França) la plana major de l’independentisme, amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras al capdavant, amb una crida a la reconciliació i la unitat per «vèncer junts» l’Estat. L’acte de celebració dels 60 anys d’Òmnium va servir per congregar als caps visibles del món independentista -ex-presos i polítics a l’extranger inclosos- i aparcar per unes hores les seves picabaralles internes. Exercint de factor de cohesió entre les diferents famílies independentistes, Cuixart va aconseguir una àmplia foto de grup en la qual hi van voler ser no només Puigdemont i Junqueras, sinó també l’exlíder parlamentària bagenca de la CUP Anna Gabriel, que resideix a Suïssa, la presència de la qual a l’acte va ser una sorpresa. També hi van acudir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, així com autoritats locals del sud de França.

Cuixart va aprofitar per posar en relleu el valor de la unitat. «L’Estat espanyol no ens voldria veure junts. El que persegueix la repressió és dividir-nos, dividir els que lluiten. És més important que mai que tinguem clar que en la nostra unitat en la diversitat hi ha la clau de la victòria del futur», va recalcar. Cuixart va destacar la imatge unitària de l’acte: «Aquest acte de retrobament és una victòria de la societat catalana. No la rebaixem», va remarcar. «La independència serà possible si hi ha unitat», va subratllar Cuixart. «L’Estat espanyol sap que podem guanyar, no ho oblidem nosaltres. Podem vèncer, i només depèn de nosaltres» va dir. «No hi ha presons per parar tantíssima dignitat com la que representeu avui aquí. Que ningú tingui cap dubte: ho tornarem a fer, ho farem junts i ho farem millor». Al final de la seva intervenció, Cuixart va materialitzar l’escenificació del «retrobament» entre Puigdemont i Junqueras, líders de JxCat i ERC, cridant-los a l’escenari. Això ha permès «una foto que tots sabem que és necessària», per «visualitzar que volem seguir fent camí junts», va argumentar el president d’Òmnium, que amb més de 185.000 socis es reivindica com «la principal entitat de Catalunya». Aquesta «foto de família» -a la qual no es va poder sumar la secretària general d’ERC, Marta Rovira, a Suïssa i a la qual visitarà Cuixart la setmana que ve- es va anar ampliant a mesura que van ser cridats a l’escenari més personalitats de l’independentisme. La sallentina Anna Gabriel, a qui Cuixart va abraçar emocionat, ja que desconeixia que acudiria a la cita, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Meritxell Serret, els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull i Lluís Puig i Clara Ponsatí es van unir a la foto, que van completar els exconsellers Carles Mundó i Meritxell Borràs.