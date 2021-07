Després de gairebé quatre mesos a l’UCI per una infecció greu de coronavirus que va destrossar els seus pulmons, en Jordi, de 51 anys, va ser sotmès al primer trasplantament d’aquest òrgan a un pacient de covid a Espanya, a l’Hospital Vall d’Hebron, gràcies al qual ja està a punt de tornar a casa. En Jordi no tenia cap patologia respiratòria quan es va infectar de coronavirus el gener passat, durant la tercera onada de coronavirus, i va ser ingressat primer a l’Hospital de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat amb una pneumònia bilateral greu. Després de gairebé quatre mesos a l’UCI amb el suport de màquines per respirar perquè els seus pulmons destrossats pel coronavirus ja no es podrien recuperar, experts de l’Hospital Vall d’Hebron el van visitar a Bellvitge per veure si podia ser candidat per a un trasplantament, que finalment va ser fet amb èxit clínic.