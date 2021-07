L’exinterventora general de la Generalitat Mireia Vidal ha demanat sense èxit al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que suspengui el termini que el Tribunal de Comptes li ha donat perquè, abans del proper dimecres, avali els 3,4 milions que li exigeix per la promoció exterior del procés. Segons fonts jurídiques, la defensa de Vidal ha tractat de paralitzar el requeriment del Tribunal de Comptes. No obstant això, el TEDH ha desestimat la suspensió del requeriment. El Tribunal de Comptes ha donat de termini fins a dimecres que ve a una trentena d’exalts càrrecs del Govern perquè avilin els 5,4 milions d’euros que els exigeix per gastar diners públics per promocionar el referèndum de l’1-O a l’estranger.