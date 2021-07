França retira des d'aquest dissabte tots els lots de fuet fabricats per una empresa catalana després de detectar 45 casos de salmonel·losi, 27 dels quals en nens. En un comunicat, el ministeri de Sanitat francès informa que els casos han estat registrats entre el 24 de juny i el 15 de juliol pel Centre Nacional de Referència de la salmonel·losi. El mateix dia 15 la Direcció General d'Alimentació i la Direcció General de Salut Pública va confirmar el vincle dels casos amb el consum de fuet produit per l'empresa amb seu a Girona 'Embutidos Caula SL'. Segons el ministeri, diversos lots consumits són susceptibles d'estar contaminats i per això s'ha decidit retirar-los tots.

Les autoritats sanitàries franceses recomanen a les persones que tinguin aquests productes a casa que no els consumeixin i els tornin al punt de venda on el van comprar.