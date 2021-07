El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va fer ahir una valoració positiva de la primera nit de toc de queda pel pocs incidents registrats. Al seu parer, «el més raonable és que les nits següents vagin encara millor» i creu que les festes privades han estat mínimes.

«L’objectiu és que aquella interacció social que es produïa d’una forma més relaxada no es produís», va dir. Elena va indicar a l’emissora RAC 1 que a la 1 de la matinada hi va haver aglomeracions que ja s’havien registrat en dies i setmanes anteriors, però la ciutadania va marxar a instàncies dels agents de seguretat. «Ha estat bastant tranquil i bastant seguit, estem força satisfets. No hi ha hagut incidents i al final s’ha complert el toc de queda», ha apuntat el conseller. Elena va argumentar que l’aval de les restriccions es va conèixer al migdia i que, per tant, hi havia turistes que no se n’havien assabentat.