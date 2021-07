No hi ha lloc per a la picaresca. Així que els veïns dels municipis amb toc de queda que vinguin més tard de la 1 de la matinada d’un poble on no s’apliqui la mesura seran sancionats. «No hi pot haver aquesta mobilitat i si la policia l’intercepta serà sancionat. Així que no crec que hi hagi problemes d’aquest tipus», afirma l’alcalde de Solsona, David Rodríguez. La resta d’alcaldes s’expressen en el mateix sentit.

Els Mossos que vigilaven dissabte l’accés de Solsona donaven la raó a Rodríguez afirmant que la seva tasca consistia en bona part en veure si es produïa aquesta mobilitat. En tot cas, fonts de la policia catalana indicaven a aquest diari que la primera nit no s’havien apreciat aquests desplaçaments. A la capital solsonina, la Policia Local va veure alguns vehicles circulant, però eren de propietaris i treballadors dels bars que tornaven a casa seva a la 1 de la matinada.