El director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha constatat aquest diumenge que el toc de queda es compleix en general i que hi ha una minoria que es resisteix, sobretot joves en grups petits. En aquest sentit, ha explicat al 3/24 que s'han imposat ja més de 200 sancions des de divendres a la nit. Ferrer també ha apuntat que aquesta passada nit hi ha hagut un 70% menys de mobilitat en comparació amb el mateix dia de fa dos anys. "A la 1 queden els carrers buits i només queden grups petits. La major part de la ciutadania compleix", ha resumit. Sobre els 'botellons', que ja estaven prohibits abans del toc de queda, el director dels Mossos ha argumentat que es tracta d'un model d'oci i turístic que no només pertoca a ell abordar.

Ferrer ha negat passivitat dels Mossos i ha reiterat el balanç "satisfactori" del primer cap de setmana amb toc de queda, tot recordant que la pandèmia ja dura un any i mig i "la fatiga és un element no menor" entre la ciutadania.