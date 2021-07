El foc forestal que va començar dijous a Llançà continuava ahir molt actiu i «inestable» amb molta dificultat per part dels equips d’extinció pels focus secundaris. Tot i això confiaven estabilitzar-ne una part de matinada i a darrere hora s’havia estabilitzat el 60%. Fins ahir havia cremat 420 hectàrees, la major part dins el Parc Natural de Cap de Creus.

El perímetre no havia crescut respecte el dia abans i les condicions meteorològiques van millorar al vespre. A mitja nit es van aixecar restriccions excepte a les urbanitzacions de Mas Ferrer, Santa Creu, el recinte de Sant Pere de Rodes, i el confinament a Selva de Mar. A la zona treballen més de vuitanta dotacions terrestres dels Bombers i un dispositiu de catorze mitjans aeris més dos hidroavions FOCA cedits per l’Estat.

El cap de l’incendi avançava en direcció Selva de Mar i la Vall de Santa Creu. És aquí on els efectius concentraven ahir bàsicament els esforços amb línies d’aigua, foc tècnic dels GRAF i mitjans aeris. Però es tracta d’un incendi amb focus secundaris no connectat s entre ells que comporten que s’hagi de treballar en una extensa àrea i molt irregular que «complica les tasques d’estabilització», segons Bombers. Això feia que ahir el foc continués sent molt actiu i que es treballés intensament en les represes. Durant tota la jornada els esforços es van concentrar a contenir-lo.

El cap d’intervenció del cos, Santi Lleonart, valorava ahir a darrera hora de la tarda que «a hores d’ara l’incendi és molt inestable i continua actiu; hi seguim treballant amb màxima intensitat». Com ja es temia, i perquè la insolació i el vent hi han contribuït, el foc té moltes represes que podrien trencar les zones que ja tenien confinades, deia.

Els Bombers confiaven però poder estabilitzar part de l’incendi de matinada i ahir al vespre l’àrea era d’entre el 60 i el 70%. Lleonart aclaria que encara el consideren actiu perquè les zones estabilitzades ho són «de manera precària».

El foc va començar a tocar la carretera GI-612 del Port de la Selva, prop de la urbanització Cau del Llop. Va obligar a desallotjar veïns de diverses urbanitzacions i un càmping.

El cap d’intervenció demanava a la gent que no es confiés en no veure flama. La prioritat del cos, deia, és que la progressió del foc no pugui afectar les cases. «Que la gent estigui tranquil·la, perquè vetllarem pels seus béns immobles com si fossin els nostres», assegurava Lleonart. I apuntava que «les dues o tres properes hores són molt importants per a nosaltres», perquè si les humitats relatives augmenten i el vent baixa, això donarà «una finestra d’oportunitat per estabilitzar llocs calents».

A les vuit del vespre es va informar que a mitjanit es mantindrien únicament les restriccions a les urbanitzacions de Mas Ferrer, Santa Creu, el recinte de Sant Pere de Rodes, i el confinament a Selva de Mar. Van permetre tornar a casa a mitjanit els veïns de cinc urbanitzacions i els campistes de Port de la Vall.

Reobren la carretera del Port

Durant tot el dia i per facilitar les tasque d’extinció i per seguretat es van mantenir tallades la Gi-612 a Port de la Selva.

A mitjanit es va reobrir. Estava tallada també la Gi-613 de Roses direcció Port de al Selva, i la GIV 6121 a Port de la Selva en els dos sentits. Per seguretat també la GIP-6041 a Vilajuïga, d’accés a Sant Pere de Rodes, la zona,on treballaven intensament en el foc.

De les 420 hectàrees afectades, la major part estan dins el Parc Natural de Cap de Creus. 294 són al Port de la Selva, 75 a Llançà i 42 a Selva de Mar.

El director del Parc Natural de Cap de Creus, Ponç Feliu, en declaracions a Catalunya Ràdio informava que havia resultat afectat l’entorn de Sant Pere de Rodes bàsicament amb vegetació baixa.

En les tasques d’extinció hi treballen més de vuitanta dotacions terrestres amb suport de maquinària pesant i dels mitjans aeris. Durant la jornada han estat combinant les maniobres d’aigua, amb les maniobres amb eines manuals i la utilitació de foc tècnic.

El dispositiu aeri està format per sis helicòpters bombarders, 2 de comandament i 6 avions de vigilància i atac. S’han incorporat també 2 hidroavions FOCA cedits pel Ministerio par a la Transición Ecológica y el reto Demográfico.

Els mitjans aeris carreguen aigua tant al mar, com a l’estany de Banyoles i al pantà de Boadella. Els helicòpters ho fan en dipòsits d’aigua distribuïts pel territori.

Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Agents Rurals, ADF, Policies Locals, el SEM, Creu Roja i tècnics dels ajuntaments formen part també del dispositiu.

Protecció Civil manté activada l’Aerta del Pla Infocat i es demana prudència.

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, es va mostrar preocupada per l’incendi, «el segon incendi a Catalunya en pocs dies».

En una piulada, Yolanda Díaz va lamentar l’afectació a un «paradís natural» com és el cap de Creus i, també, als propis veïns de Llançà i el Port de la Selva.