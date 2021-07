Vigilància policial i seny ciutadà. Els municipis de la regió central amb toc de queda nocturn es conjuren a aquesta fórmula per frenar l’expansió del virus tot esperançats que el proper cap de setmana es puguin moure lliurament. Després d’un dissabte sense incidències, la policia ha incrementat la vigilància aquest diumenge a la matinada per evitar que hi hagués gent al carrer i ningú sortís de festa o a fer un tomb a poblacions veïnes sense restriccions de mobilitat, malgrat no estar permesos els actes públics des de dos quarts d’1 a tot el país.

Amb puntualitat britànica, una cinquantena de cotxes sortien a corre-cuita quan passaven 30 minuts de la mitjanit del pàrquing de la zona esportiva del Pi de Sant Just, que és al terme d’Olius malgrat estar a tocar de Solsona. A la capital comarcal hi ha toc de queda. En una de les pistes s’hi jugava un torneig de 24 hores de futbol sala i era l’hora que havien de posar punt final als partits perquè faltava poca estona perquè comencés, la matinada de dissabte, el primer toc de queda a Solsona, juntament amb 12 municipis més de l’àmbit de Regió7. Els participants, molts de la capital, no volien trobar-se la policia ni ser multats per estar al carrer més tard de la 1.

A la rotonda del bonÀrea, a l’entrada de Solsona, hi havia una patrulla dels Mossos d’Esquadra que posava de manifest als conductors que la policia estava en alerta i demanaria explicacions als que circulaven un cop passada la 1. Dissabte hi havia dues patrulles de la policia catalana vigilant el Solsonès, un nombre de dotacions gens estrany a la comarca, tot i que molts cops només n’hi ha una. Aquesta matinada una tercera patrulla s’ha afegit als controls, una xifra molt poc habitual i que constata el reforç dels Mossos.

Tot i que la patrulla estava a la rotonda, els agents tenien previst moure’s per tota la població i fer, en el primer dia, una tasca més informativa que sancionadora si hi havia despistats que diguessin que no estan alerta de les mesures.

Mentrestant, dos agents de la Policia Local es desplaçaven passada la mitjanit a dos bars del centre històric per informar que a la 1 tots havien de ser a casa. Els clients van seguir al peu de la lletra les instruccions i a l’hora indicada els responsables dels bars eren els únics que eren al carrer acabant de plegar cadires i abaixant la persiana. Els pocs sorolls, en cap moment molestos, que alertaven els dos agents en realitat eren de veïns que conversaven o traginaven estris a casa i tenien les finestres obertes.

La primera volta de reconeixement de la patrulla pels carrers més cèntrics constatava que a Solsona, on hi ha hagut en les darreres setmanes un brot entre joves de la població, els veïns estan disposats a complir totes les normes tot deixant deserts els carrers.

Els Mossos d’Esquadra asseguraven ahir que a la regió central no hi va haver incidències en els municipis on hi ha el toc de queda en la primera matinada i que més patrulles s’han afegit aquest diumenge a les tasques de vigilància sense estar a un lloc fix, sinó movent-se al llarg de la nit. L’únic municipi amb toc de queda de la regió central on els Mossos es van haver de desplaçar -però fora de l’àmbit de Regió7- és a Centelles, a Osona, per un grup de joves que consumia alcohol al carrer, però van marxar en veure arribar la policia.

A Sant Fruitós -que, juntament amb Súria i Navàs, és un dels municipis del Bages amb toc de queda-, l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan, assegurava que la Policia Local no va registrar cap incidència la primera nit i per aquest motiu confiava que els propers dies els veïns tornarien a seguir al peu de la lletra les restriccions de mobilitat nocturna. En el mateix sentit s’expressaven els alcaldes de Solsona, Navàs i Puigcerdà, que, consultats per aquest diari, no es mostraven especialment preocupats per la mesura perquè els ciutadans ja saben com han d’actuar quan hi ha toc de queda i, a part d’una primera nit tranquil·la, en les experiències prèvies no hi va haver problemes remarcables