La Guàrdia Urbana va detectar un total de 4.357 persones a Barcelona que no van respectar el toc de queda en la primera nit d’aplicació, segons fonts municipals. Són persones que estaven al carrer entre la 1 i les 6 de la matinada. Totes elles, segons el cos policial, van fer cas de les indicacions i van marxar.

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra van desplegar un dispositiu conjunt per vetllar pel compliment del toc de queda. A la platja de la Barceloneta, un dels punts d’aglomeracions els darrers dies, hi havia menys concurrència de gent que altres nits de cap de setmana però tot i això hi havia centenars de persones.

A l’hora d’inici del toc de queda, a la una de la matinada, la majoria dels concentrats van seguir fent botellon o conversant a la sorra i es van anar aixecant i marxant a mesura que s’acostava el dispositiu. Cap a dos quarts de dues, la platja era pràcticament buida.

Acte seguit va ser el torn dels equips de neteja, que van iniciar la recollida de deixalles i van ruixar amb aigua la plaça del Mar i altres punts per a vianants. Entre els grups de persones que eren de festa o bevent a la sorra sobretot predominaven els estrangers. Alguns d’ells asseguraven desconèixer que s’havia reinstaurat un confinament nocturn.

Desenes de furgonetes dels Mossos i de la Guàrdia Urbana van participar en el dispositiu i també van actuar a peu de sorra per desallotjar els grups. El desallotjament de la platja de la Barcelona es va fer sense incidents destacables i agents de la guàrdia municipal van procurar que els concentrats no marxessin travessant el barri de la Barceloneta pel mig per evitar molèsties als veïns.

La tècnica principal pel desallotjament va ser la presència de vehicles policials, tant al carrer com a la pròpia sorra de la platja. Davant de les furgonetes, els agents anaven fent fora les persones de la zona de platja i indicant als concentrats que se n’anessin a casa.

Albert Batlle, el tinent d’alcaldia de Seguretat de Barcelona, va remarcar que ja eren conscients que aquesta seria una primera nit «complicada», però va opinar que el dispositiu conjunt va ser «molt afinat». Si bé la presència als espais habituals a la 1 de la matinada era «nombrosa» i «no es diferenciava d’altres nits», a partir de llavors es va produir un «buidatge continuat», espontani i també motivat per l’acció de la policia. També va remarcar que l’índex de trucades per molèsties al domicili també va ser inferior a altres setmanes.