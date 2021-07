La concessió dels indults als presos del procés té repercussions diferents a Catalunya respecte a la resta de l’Estat. L’última enquesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop) per a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, confirma que la maniobra del Govern de Pedro Sánchez per destensar el conflicte català és celebrada per la majoria dels catalans, una reacció pràcticament inversa a la de la resta dels espanyols.

El sondeig, elaborat a partir de 802 entrevistes els dies 14 i 15 de juliol, revela que el 61% dels catalans està a favor de la concessió de la mesura de gràcia que va acordar el Consell de Ministres el 22 de juny. El 34,1% en canvi, no comparteix la decisió que va provocar l’excarceració dels dirigents independentistes de l’1-O.

La proporció s’inverteix si es consulta la resta dels espanyols. El 59,6% està en desacord amb el perdó –que l’executiu va condicionar al fet que els indultats no delinqueixin en un ventall de tres a sis anys i que va mantenir la inhabilitació– i només el 34,3% veu com una cosa positiva el pas fet per Sánchez i argumentat per raons d’«utilitat pública». A tot Espanya, el percentatge final és del 55,7% en contra i del 38,4% a favor de la mesura de gràcia.

De fet, Catalunya no és la comunitat autònoma que aplega més partidaris dels indults, sinó el País Basc (72,2%), una dada que conviu amb l’elevat percentatge contrari a la mesura de Govern a Andalusia (71,4%) i a les dues Castelles (70%).

Els votants del PSOE, dividits

L’electorat socialista és el que respon més dividit davant la maniobra més complexa i transcendent de l’Executiu: el 44,2% l’avala i el 47,2% la menysprea. Sánchez va justificar la seva decisió com un pas necessari per obrir un nou temps polític i de «retrobament» a Catalunya que continuarà amb una segona reunió de la taula de diàleg la tercera setmana de setembre. I, entre els que mostren la seva intenció de votar el PSOE a les pròximes eleccions generals a Espanya, el percentatge de partidaris s’eleva fins al 60,2% i el de contraris descendeix fins al 33,5%.

La borsa de votants de la triple dreta reaccionen pràcticament compassats: els votants de Vox són els més contraris a la concessió (97,6%), seguits pels de PP (93,6%) i els de Ciutadans (90,9%). De fet, els tres partits ja han presentat recursos perquè el Tribunal Suprem tombi la decisió del Consell de Ministres i obligui els dirigents del procés a complir la part de la pena que els va ser commutada.

Unanimitat a ERC

Per contra, la mesura de gràcia per a nou dels líders sobiranistes és àmpliament aplaudida pels votants d’ERC, ja que el 100% es pronuncia a favor que no passin més temps a la presó. Ben rebuts han estat també entre els electors de l’esquerra, ja que els donen suport en un 88,9% els simpatitzants de Més País i en un 79,4% els d’Unides Podem. Els partidaris del diàleg entre governs, per tant, es pronuncien majoritàriament a favor que s’obri una nova etapa de desglaç sense dirigents entre reixes.