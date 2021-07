El 67% de catalans tenen por d'emmalaltir pel coronavirus o que algun ésser estimat pateixi greument per covid. Així ho revela una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sobre el coronavirus que ha preguntat per la pandèmia. Concretament, el 21,2% d'enquestats ha expressat "molta por" davant d'aquesta possibilitat i el 45,8% ha dit sentir "bastanta por". En canvi, el 10,5% no expressa "gaire por" i el 3,2% diu no tenir-ne "gens". Els qui no senten "ni una cosa ni l'altra" representen el 18,7%.

El sondeig també situa al 70,7% el percentatge de catalans que temen per la situació econòmica provocada per la pandèmia. De fet, el 25,2% de catalans senten "molta por" per la recessió econòmica i el 45,5% expressen "bastanta por". Els menys atemorits sumen el 12,6%: el 10,1% assegura no tenir "gaire por" i el 2,5%, "gens de por". Els qui no senten "ni una cosa ni l'altra" són el 16,3%.

A més, el 63,9% creu que Catalunya sortirà "greument perjudicada" de la crisi sanitària, davant del 5,7% que opina que en sortirà reforçada i del 28,7% que no opina cap de les dues coses.

El CEO també ha preguntat per la gestió de la crisi del coronavirus per part de la Generalitat i l'Estat. El 51,2% considera que el Govern ho ha fet molt malament (17,5%) o bastant malament (33,7%), mentre que el 13,1% defensa que ho ha fet bastant bé i l'1%, molt bé. Un terç dels enquestats, el 33,3%, diu que "ni una cosa ni l'altra".

Pel que fa al govern espanyol, el 44% creu que la gestió de la pandèmia s'està fent molt malament (22,3%) o bé bastant malament (31,7%). El 30% no ho valora bé ni malament, el 13,6% diu que l'Estat ho està fent "bastant bé" i l'1,3%, "molt bé".

En canvi, quan es pregunta per quina institució està liderant la lluita contra la pandèmia, el 40,6% pensa que és la Unió Europea, per davant del 27,1% que hi veuen el lideratge del govern espanyol i del 14,1% que l'atribueixen a la Generalitat.

Vacunació

La majoria d'enquestats aposta per vacunar-se contra el coronavirus. El 22,1% diu ja haver-ho fet o tenir una cita per fer-ho, el 44,9% assegura que "amb tota seguretat" es vacunarà i el 18,3% diu que "probablement" ho farà. En canvi, el 6,9% diu que "probablement no" rebrà cap dosi i el 4,5% sosté que "amb tota seguretat" no es vol vacunar.

El CEO publicat aquest dilluns és fruit de 2.501 enquestes fetes entre el 2 de juny de l'any passat i el 4 de maig d'aquest 2021 a majors de 16 anys residents a Catalunya.