Almenys 9 persones han hagut de ser evacuades pels serveis sanitaris després de col·lidir i atropellar un cotxe diverses terrasses de diferents establiments al centre urbà de la localitat malaguenya de Marbella, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana, José Eduardo Díaz.

Així, segons ha pogut saber Europa Press, una de les persones evacuades es tracta d'una dona que amb"una certa gravetat"; a més que hi ha hagut diversos atesos en la zona. L'alcalde ha indicat que ha estat detingut el conductor, un home d'uns 30 anys i de nacionalitat espanyola, que en el moment de la col·lisió anava acompanyat en el vehicle de més persones, apuntant que "se li està practicant les proves oportunes" per a tractar d'esclarir les circumstàncies de l'atropellament.

Segons ha explicat, el vehicle ha entrat per la vorera esquerra del carrer per als vianants Miguel Cano, en el centre urbà de Marbella, atropellant a vianants i clients que es trobaven a les terrasses dels establiments fins que ha acabat encastat al final de la via.

Des del 112 han indicat a Europa Press que cap a les 15.25 hores han rebut la primera d'una desena de crides en les quals els alertants informaven dels fets. Llavors, s'ha avisat a la Policia Local, Nacional i serveis sanitaris, que han desplaçat a la zona diverses unitats d'urgència.