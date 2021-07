La Policia Nacional ha obert una investigació per intentar localitzar l’autor d’una agressió en un vagó del Metro de Madrid, quan un infermer va rebre un cop a la cara al recriminar una persona que no portés mascareta.

Els fets van tenir lloc dijous passat a la nit a l’estació d’Alto del Arenal de la Línia 1 de Metro de Madrid, segons han confirmat a Europa Press fonts del suburbà madrileny. Un infermer va rebre un fort cop a la cara per part d’un home després de sol·licitar-li que es posés la mascareta, obligatòria en el transport públic. Com a conseqüència de l’impacte a l’ull, el sanitari va haver de ser traslladat fins a l’Hospital 12 d’octubre per ser atès.

El presumpte autor del cop va abandonar el vagó després d’etzibar a l’infermer: «Tant de bo et moris, gilipolles», segons el vídeo dels fets que han sigut difosos a les xarxes socials.

L’agressió està sent investigada per la Brigada Mòbil de Policia Nacional. Així mateix, des d’aquest cos de seguretat s’ha demanat col·laboració ciutadana per mirar de localitzar-ne el presumpte autor.