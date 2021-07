El Congrés dels Diputats celebrarà aquest dimecres un Ple extraordinari per a debatre i votar els decrets acordats en els últims Consells de Ministres, entre ells el que va servir per a baixar l’IVA en la factura de la llum, el que va fixar la fi de les màscares en exteriors o el destinat a reduir la temporalitat en les administracions públiques.

La sessió suposarà l’estrena en el banc blau de l’hemicicle de set nous ministres nomenats la setmana passada per Pedro Sánchez, així com el debut en la seva nova ubicació de Miquel Iceta, que segueix en el Consell de Ministres, ja no com a responsable de Política Territorial sinó com a titular de Cultura.

Iceta defensarà el decret promogut pel seu antecessor, José Manuel Rodríguez Uribes, que dona carta de naturalesa a l’acord signat el gener passat per Carmen Thyssen perquè es quedi a Espanya la col·lecció de la baronessa per un termini de 15 anys.

A més, Iceta veurà com la seva companya, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que ha sumat a la seva cartera la de Funció Pública que venia exercint el català, s’encarrega de defensar el decret amb les mesures per a reduir la temporalitat en les administracions públiques.