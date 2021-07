La Generalitat treballa amb el sector turístic per intentar allargar la temporada d’estiu fins a finals de novembre, després del fre que la cinquena onada de coronavirus està tenint en la recuperació del turisme durant el mes de juliol que no està sent bo com s’esperava. El sector turístic, però, considera que la decisió arriba «tard».

La nova directora general de Turisme de Catalunya, Marta Domènech, va explicar la voluntat de «treballar perquè la temporada turística s’allargui fins a finals de novembre».

Per la seva banda, Marina Figueras, portaveu de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, va recalcar que a ple mes de juliol «anem tard» i va criticar que es projecti un missatge d’inseguretat a l’exterior. «Mentre es van aplicant restriccions i es fa una política plena de missatges negatius, el turisme se’n ressent». I és que tant a la costa com més a l’interior els allotjaments estan patint cancel·lacions.

La directora general de Turisme, però, considera que el toc de queda no afecta el turisme, perquè «la restauració està oberta» tot el dia i tanca a dos quarts d’una de la matinada, «i els hotels poden seguir donant servei als seus clients».

Sobre la possibilitat d’allargar la temporada d’estiu fins al novembre, Josep Carreras, president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, va exposar que davant la «incertesa no es pot fer cap pronòstic» i que no és un tema que depengui del sector. «Esperem i desitgem que es pugui allargar, però depèn de molts factors com la climatologia o els dies que la gent té de vacances», va dir. Una premissa amb què coincideix Figueras.

A més, Carreras considera que a Catalunya «hem estat penalitzats davant d’altres destinacions» perquè «s’ha fet una mala gestió d’una situació que és complicada a tot arreu». I, tot i que sí que hi ha hagut turisme estranger, està molt lluny del que s’esperava per les recomanacions d’altres països a evitar el destí.

I és que Catalunya ha entrat a la zona de màxima alerta en el mapa de la UE sobre la covid. La nova directora general de Turisme de Catalunya creu que és necessari trobar un «equilibri» entre els índexs de covid i els turistes que aculli el territori.

El govern català, però, està determinat a treballar per tornar a impulsar el turisme i assegura que està en contacte amb el sector privat per «anar tots a l’una» i aconseguir dur a terme una bona «promoció, comunicació i comercialització» de Catalunya com una destinació turística segura i atractiva.

Per fer-ho possible, Domènech va explicar que la Generalitat ha afegit 500.000 euros extres als 6,5 milions del pla de reactivació turística amb la finalitat de promocionar Catalunya als mercats nacionals i de proximitat, especialment des dels que es pot arribar amb cotxe, per intentar reactivar la demanda i allargar la temporada.