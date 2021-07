El Yuri i l’Andree són la parella que va patir una agressió homòfoba durant la revetlla de Sant Joan al districte de Gràcia, a Barcelona. Ha passat gairebé un mes però els Mossos no han identificat a l’agressor i ells encara pateixen seqüeles psicològiques i físiques de la pallissa.

L’Andree relata que de matinada un home els va aturar pel carrer per demanar-los foc. Després d’analitzar-los va amenaçar-los - «us mataré maricons»- i va començar una agressió «extremadament violenta». «Vam arribar a pensar que no ens en sortiríem», afirma. Ara han reunit les forces per visibilitzar el seu cas: «Cal molta força per dir que no surts al carrer amb por, però ho aconsegueixes», afegeix.

Eren prop de les quatre de la matinada i tots dos es dirigien cap al metro de Fontana. De camí, en ple carrer, l’home que els havia demanat foc va començar a agredir-los repetidament causant-los contusions. L’acompanyava un altre home, més gran, que en cap moment els va agredir, i de fet deia que no era com ell, però que tampoc no va aturar l’agressor.

Com van poder, el Yuri i l’Andree van aconseguir arribar fins al metro de Fontana, on hi havia més gent, però l’agressor no va deixar en cap moment d’agredir-los.