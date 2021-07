Una investigació de diversos mitjans internacionals ha revelat que el programari Pegasus s'hauria utilitzat per espiar periodistes, activistes i advocats. A partir d'una llista de 50.000 telèfons mòbils afectats, que va aconseguir Amnistia Internacional i l'ONG Forbidden Stories, diaris com 'The Washington Post' han assegurat que hi ha centenars d'executius d'empreses, personalitats religioses, acadèmics, empleats d'ONG, així com polítics. També hi hauria periodistes de la CNN, 'The New York Times' o 'El País'.

L'empresa israeliana NSO, creadora del software, critica que la investigació està "plena de suposicions equivocades i teories no corroborades" i nega els fets. És la propietària d'un sofisticat sistema de ciberespionatge dissenyat per perseguir criminals i terroristes que ven «exclusivament» a governs de tot el món.

El programa Pegasus és el mateix que s'hauria utilitzat per espiar l'expresident del Parlament Roger Torrent i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall, segons va revelar una investigació de 'El País' i 'The Guardian' al juliol 2020.

Els afectats

Dels 50.000 números afectats, els autors de la recent investigació van ser capaços d’identificar 1.000 persones que viuen en 50 països de tot el món. Entre ells, figuren diversos membres de famílies reials àrabs, almenys 65 alts càrrecs d’empreses, 85 activistes de drets humans, 189 periodistes i més de 600 polítics i funcionaris governamentals, inclosos caps d’Estat i de Govern, ministres i diplomàtics.

Entre els països detectats figuren l’Azerbaidjan, Bahrain, el Kazakhstan, Mèxic, el Marroc, Ruanda, l’Aràbia Saudita, Hongria, l’Índia i els Emirats Àrabs Units.