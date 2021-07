Aquest veí d'Abrera de 51 anys s’ha adonat de fins a quin punt és transcendental una alenada d’aire. Inspirar i omplir els pulmons. No podia respirar. La covid-19 li havia fet malbé de forma irreparable els pulmons. L’èxit del seu trasplantament és de l’equip de professionals del departament de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de l’Hospital Vall d’Hebron, i del mateix Soriano, per l’actitud de superació. Els metges li han dit en moltes ocasions que és una persona amb una gran fortalesa. Ara només pensa a menjar un plat d’arròs i tornar a casa amb la seva dona, i segurament ho farà d’aquí a un parell de setmanes, que és quan li donaran l’alta.

Com es troba?

La veritat és que bé, tot i que ara he de caminar molt perquè després de tant de temps al llit els músculs estan atrofiats i no tinc gaire força. És el que passa després de cinc mesos ingressat sense pràcticament moure’m.

Precisament, què pensava quan passava el temps sense cap senyal de millora?

Jo només pensava en què tot s’acabés i poder tornar a casa. Finalment, l’única opció, em van dir, era el trasplantament. I com que jo volia recuperar-me, i no hi havia manera després de tantes setmanes, els vaig dir que endavant, que em sotmetria a la intervenció.

Quina va ser la seva reacció quan els metges li van dir que li farien un trasplantament de pulmons?

No hi haver cap reacció. Simplement no m’ho vaig ni pensar. Estava intubat i les perspectives eren que hauria d’estar així fins que el meu cos digués prou. Per això no m’ho vaig ni pensar i vaig dir que endavant, que em volia sotmetre al trasplantament.

Li van parlar dels riscos?

Sí que em van parlar dels riscos, i n’hi havia, però ateses les circumstàncies només tenia aquesta opció per recuperar-me i tornar a casa. És clar que tenia por, perquè es tractava d’una intervenció arriscada, però si volia curar-me no hi havia alternativa.

Quina va ser la sensació de poder tornar a respirar sense màquina després de la intervenció?

El cert és que no sabria dir quines van ser les sensacions dels primers dies ni les reflexions. En aquell moment estava atordit i confós, i tinc algunes llacunes mentals de la setmana posterior a l’operació. Ara ja estic bé, tot i que en ocasions tinc somnis estranys.

Però quan va ser conscient que podia fer una alenada d’aire, ho va valorar?

Sí, és clar. D’això fa quatre setmanes, i simplement vaig pensar ‘doncs tinc pulmons nous’, a partir d’ara toca acabar-se de recuperar. I sí, valoro poder respirar per mi mateix perquè el meu objectiu és tornar a casa i menjar un plat d’arròs. A partir d’aquí ja es veurà, viure el dia a dia.

Com creu que serà aquest dia a dia a partir d’ara?

Hi haurà canvis, és clar. I és que m’hauré de prendre medicaments, m’hauré de cuidar, m’han dit que no puc estar a llocs on hi hagi pols i, a més, no puc fer esforços. Així que, és clar, això comportarà alguns canvis.

Així, serà un abans i un després?

No ho sé. Com deia, pensaré a viure el dia a dia i entomar la vida com vingui. Respecte a la feina, no sé com m’anirà, tenint en compte tots els condicionants que comentava, ja que jo soc mecànic industrial i és un treball molt dur. Hauré de mirar com ho enfoco, però ara això no em preocupa i només penso a tornar a casa. També cal remarcar que estic molt content amb l’equip mèdic.

Han fet una proesa.

Estic molt content de la professionalitat i del tracte rebut per l’equip mèdic. Gràcies a la seva preparació, en aquest país es poden fer coses com el meu trasplantament de pulmons. Però, és clar, la gent hauria de ser conscient que el virus és perillós.

En aquest sentit, quin missatge dona a la gent?

Que es protegeixi, que es posi la mascareta, guardi les distàncies de seguretat i es vacuni. Jo estava bé, no sabia que tenia el virus, i un bon dia em llevo i caic a terra. Llavors em van dur a l’hospital de Martorell, posteriorment al de Bellvitge i finalment al Vall d’Hebron per ser intervingut. Soc dels que han rebut la pitjor part.