La directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, està sent investigada per un jutjat de Palma per un presumpte delicte de prevaricació i detenció il·legal amb relació a l'aïllament d'estudiants en un hotel de Mallorca. Segons han confirmat fonts de la recerca, l'alt càrrec de l'Executiu autonòmic haurà de declarar el pròxim 7 de setembre.

La directora general va ordenar el 25 de juliol l'aïllament sota custòdia policial a uns 250 estudiants que es van veure afectats durant els seus viatges d'estudis a Mallorca per un 'megabrot' de Covid.

D'aquesta manera, el jutjat davant el qual diversos progenitors van presentar una querella, ha decidit investigar les circumstàncies i els motius que van envoltar el trasllat vigilat per la Policia Nacional i el confinament d'estudiants peninsulars a l'Hotel Palma Bellver.