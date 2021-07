Un home de 49 anys mort i una dona de 48 ferida de gravetat, tots dos veïns de Barcelona, ​​és el balanç d'un accident que va tenir lloc ahir, dilluns, al matí mentre tots dos ascendien el pic del Pirineu aragonès Balaitús, al municipi de Panticosa, a Osca.

Segons informa la Guàrdia Civil, els fets van tenir lloc capa les 11.50 h quan una roca de grans dimensions es va despendre i va caure sobre el punt de reunió on es trobava la parella. Per sobre d'ells hi havia un tercer escalador que pujava per la paret de la muntanya. L'home i la dona eren qui l'asseguraven i quan va caure la pedra aquest es va poder agafar a una lleixa per evitar la caiguda mentre que ells dos no van poder evitar rebre l'impacte.

Els especialistes del grup de rescat de la Guàrdia Civil de Panticosa van arribar en helicòpter fins a uns cent metres per sobre del lloc on hi havia les víctimes. Després de baixar fent rapel fins a elles, l'equip van comprovar que un dels escaladors havia mort i el segon, una dona, es trobava ferida greu a causa d'un fort traumatisme al cap.

La víctima va ser traslladat al dipòsit de Boltaña per fer-li l'autòpsia, mentre que la dona va ser evacuada en l'helicòpter medicalitzat fins a un centre hospitalari de Saragossa.

El tercer escalador, també veí de Barcelona i de 52 anys, va resultar il·lès, però va haver de ser atès per l'estat de xoc en què va quedar arran de l'incident.