El president d’ERC, Oriol Junqueras, i altres dirigents del partit van acompanyar ahir en el seu judici a Pol Serena, un militant de les joventuts republicanes per qui la Fiscalia demana vuit anys de presó, i sis mesos la Generalitat, per lesionar lleument dos mossos en una vaga general del procés. A l’Audiència de Barcelona s’ha celebrat ahir el judici contra Serena, membre de Jovent Republicà, i un altre manifestant, Luther D. –que ha estat absolt perquè no s’ha provat la seva presència a l’acte–, acusats dels delictes de desordres públics i atemptat a l’autoritat per ocupar les vies a l’estació de tren de plaça Catalunya en la vaga general de febrer de 2019, i llançar llaunes i ampolles contra la línia policial, la qual cosa va causar lesions lleus a dos mossos d’esquadra. Serena va ser identificat com l’autor dels llançaments pels mossos d’esquadra lesionats i qui, a la seva declaració davant el tribunal, va admetre que va llançar «una ampolla de plàstic buida» en dues ocasions contra la línia policial, «com a acte de defensa, no amb intenció de fer mal», i va negar que participés en la invasió de les vies del tren.