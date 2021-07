Salut preveu superar els 2.000 pacients ingressats a planta i els 400 a les UCI per covid-19 els propers dies, segons va indicar el subdirector general de Coordinació de Salut Pública, Xavier Llaberia, en roda de premsa. Actualment, hi ha 1.683 pacients a planta per coronavirus, el 18% del total d’ingressos, i 307 a les UCI, el 42% del total i al voltant del 30% de la capacitat de crítics.

Llaberia va explicar que veuen una estabilització en la pujada de contagis, si bé es va mostrar prudent, i confia que les restriccions dels últims dies comencin a notar-se als hospitals a final de setmana. Quant al nou protocol de les residències, els centres facilitaran el test d’antígens que s’hauran de fer les persones que visitin un familiar.

Llaberia va assenyalar que estan notant una estabilització en la pujada de casos de covid-19 a Catalunya, que les últimes setmanes ha estat explosiva. Aquesta certa estabilització, va dir, s’està notant en les franges en què més desbocat ha estat el ritme de contagis, la de 15 a 29 anys i, també, la de 30 a 49 anys. Amb tot, es va voler mostrar molt prudent en espera de l’evolució de la cinquena onada els propers dies i de l’eventual impacte que tinguin les restriccions preses, principalment el tancament de l’oci nocturn, la limitació de trobades socials a deu persones, la reducció de l’horari d’activitats a les 00.30 i el confinament nocturn per municipis.

Llaberia espera que l’impacte d’aquestes restriccions es comenci a notar als hospitals a partir de finals d’aquesta setmana. Així, els responsables de Salut confien que la setmana que ve comencin a reduir-se els ingressos a planta, si bé la baixada de les UCI encara tardarà dies, ha apuntat.

Un de cada quatre pacients ingressats a planta per covid-19 té menys de 40 anys i un de cada cinc a les UCI és menor d’aquesta edat. Són dades que va destacar Llaberia en la roda de premsa i que també es poden consultar des de fa uns dies a la web dadescovid.cat.

El representant de Salut va explicar que preveuen demanar avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la pròrroga del confinament nocturn en els municipis on les incidències són més altes. L’actual resolució acaba divendres. El Govern va apostar per aprovar confinaments selectius de 7 dies prorrogables i demanar l’aval judicial cada setmana. En roda de premsa, el Govern va explicar que tenia la intenció de mantenir el toc de queda almenys fins a principis d’agost.

Nou protocol a les residències

Llaberia va informar sobre el nou protocol a les residències, que Salut va donar a conèixer dissabte i que entra en vigor avui, per augmentar les mesures de prevenció davant de l’alta transmissió comunitària del virus. El nou protocol augmenta d’una a tres les PCR setmanals als treballadors no vacunats, i en el cas dels que tinguin la pauta completa, s’hauran de fer una prova a la setmana; redueix de tres a dues les visites simultànies als residents, i estableix l’obligació que els visitants es facin un test d’antígens i acreditin un resultat negatiu abans d’accedir a les instal·lacions.

Segons va aclarir ahir Salut, el test serà facilitat pel centre i les porves es podran fer a les residències abans de fer la visita. En roda de premsa, s’havia informat que el visitant s’hauria de fer el test pel seu compte.