Almenys dotze persones han mort per les inundacions provocades per les pluges torrencials a la ciutat de Zhengzhou, a la província xinesa de Henan, al centre del país, d’on s’ha evacuat al voltant de 100.000 persones.

Segons recull el canal xinès CGTN, més de 6.000 bombers i membres de l’Exèrcit xinès s’han desplegat a la ciutat per participar en les tasques de rescat davant els danys de les severes tempestes que s’han registrat en tota la província. Entre els llocs on estan intervenint hi ha el sistema de metro, on centenars de persones han quedat atrapades, així com un hotel on ha passat el mateix i d’on se n’han pogut evacuar un centenar, si bé les tasques de rescat continuen.

Així mateix, s’han rescatat més de 150 nens i mestres atrapats en un centre infantil de Zhengzhou, que, davant la greu situació provocada per les tempestes, ha suspès tots els vols fins aquest dimecres al migdia.

Per la seva banda, el Govern xinès ha canviat el nivell de resposta d’emergència de control d’inundacions a nivell nacional del tres al dos aquest dimecres a la matinada després que cap a les 1.30 hores (hora local) s’hagi produït una tempesta sense precedents a la capital de Henan i la presa de Guojiaju hagi col·lapsat. «Aquest tipus de pluges se sol veure una vegada cada 100 anys. La situació és catastròfica», ha expressat en un comunicat la seu de control d’inundacions a Zhengzhou, segons ‘China Daily’.

Les fortes pluges a Henan, que ja es van produir la setmana passada, han sigut provocades pel tifó In-Fa, que ha afectat també les províncies de Zhejiang i Fujian, mentre al sud del país el tifó Cempaka ha provocat també fortes tempestes.