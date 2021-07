Brussel·les ha tornat a criticar en l’informe anual sobre l’estat de dret a Espanya que «persisteix» el bloqueig a la renovació de la cúpula judicial. «No hi ha hagut cap avenç», admeten fonts comunitàries. La Comissió Europea va alertar fa gairebé un any d’aquest bloqueig, però no ha vist cap millora. Per això, l’eurocomissari de Justícia, Didier Reynders, va instar ahir tots els actors implicats a «reprendre» el diàleg per «avançar» en la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). «És important que es facin passos endavant», va dir Reynders, demanant que, sobretot, es respectin els «estàndards europeus».

La vicepresidenta de la CE pels Valors, Vera Jourová, va afirmar que són conscients de la «complexitat» del procés per nomenar els membres del GGPJ i de la «realitat política» a Espanya, però ha insistit que la renovació és «necessària».

Fonts comunitàries constaten que en aquest temps no només no hi ha hagut cap progrés, sinó que, a més, la proposta del govern de Pedro Sánchez per reformar el sistema d’elecció dels membres del CGPJ va aixecar «preocupacions» a Brussel·les. La CE celebra que l’executiu de PSOE i Podem fes marxa enrere finalment. «Hauria augmentat la percepció que el CGPJ és vulnerable a la politització», diu l’executiu comunitari, que demana seguir «els estàndards europeus» per desencallar la renovació.