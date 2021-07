Els acusats per l'incendi d'Horta de Sant Joan del 2009 no aniran a judici. Quan es compleixen 12 anys del foc on van morir cinc Bombers GRAF Lleida i un va resultar ferit greu, les parts, la Fiscalia de Tarragona, la Generalitat com a acusació particular i els acusats, han arribat a un acord de conformitat i els piròmans han acceptat penes 4 anys i 1 dia de presó l'un, i 3 anys, 9 mesos i 1 dia de presó l'altre, com ha confirmat fonts del magisteri fiscal. Se'ls condemnarà -la sentència encara no està escrita- pels delictes d'homicidis per imprudència, lesions i també el d'incendi forestal. Es mantenen, d'altra banda, les indemnitzacions que se'ls reclamaven en l'escrit de conclusions en i que s'eleven a prop de 9 MEUR.

Segons fonts de la Fiscalia, els retards no imputables als acusats feia rebaixar la pena en dos graus respecte a l'escrit de conclusions inicials del magisteri fiscal que els demanava 19 anys de presó. Els advocats dels acusats ja havien advertit que en cas d'anar a judici demanarien la pena mínima rebaixada en dos graus pel retard en el procediment, un retard que es va anar acumulant des de la instrucció.

Després de dos anys d'investigacions, l'Audiència de Tarragona va acceptar el sobreseïment de la causa contra Carles Font, el comandament Delta 0 durant l'extinció de l'incendi, i va acordar, a petició de Fiscalia, celebrar la vista oral pel procediment sumari ordinari, donada "la complexitat del cas". Les defenses dels dos presumptes piròmans s'hi van oposar perquè suposava la celebració del judici amb un tribunal professional a l'Audiència de Tarragona, en aplicació de l'actual Codi Penal.

Les defenses de uan Antonio Paz i Lorenzo Forner van recórrer dos cops aquesta decisió, dos recursos que va refusar l'Audiència de Tarragona, però que va acceptar el Tribunal Suprem (TS). L'alt tribunal argumentava que, tot i la reforma del Codi Penal de l'any 2015, havia de prevaldre la llei vigent en el moment en què es van cometre els fets (juliol de 2009) i que preponderava el "delicte fi", en aquest cas, el delicte d'incendi forestal als cinc delictes d'homicidi per imprudència i al de lesions per imprudència, pels bombers GRAF morts i ferits en el foc.

Amb aquesta dedició del TS, l'Audiència de Tarragona havia de refer el procés des de la instrucció. La causa va tornar al jutjat de Gandesa el maig del 2018, 9 anys després del foc, i es resolia el 2019 per passar a l'obertura del judici oral per un delicte d'incendi forestal, en "concurs ideal" amb cinc homicidis imprudents i un delicte de lesions imprudent.

En un intent de donar celebritat, el jutjat de Gandesa va descartar transcriure les 23 declaracions que havien quedat pendents. L'Audiència de Tarragona, l'any passat, li va reclamar aquest tràmit per poder fixar data de judici, un judici que no se celebrarà per l'acord de conformitat que han tancat les parts.

Segons ha pogut saber l'ACN, es mantenen les indemnitzacions que ja contemplava l'escrit de conclusions de la Fiscalia. Els piròmans hauran de compensar 29 propietaris particulars per les pèrdues sofertes –amb algunes peticions de fins a 60.000 euros-. La Generalitat demana més de 7,5 milions d'euros, des de diferents departaments, i el Ministeri de Medi Ambient, més de 700.000 euros pels danys mediambientals causats. El jutge de Gandesa va demanar l'any passat formar una peça separada sobre la responsabilitat econòmica dels acusats, i els requeria una fiança de 8.233.168,25 euros.