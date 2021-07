El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha anunciat que finalment el Govern avalarà els 5,4 milions de fiances que demana el Tribunal de Comptes a través de l'Institut Català de Finances (ICF). En el marc del ple del Parlament, el conseller ha explicat que en les últimes hores els treballadors de l'institut li han traslladat la seva disposició a activar aquesta via. Ahir dimarts, Giró va descartar l'aval a través de l'ICF per no posar en risc els treballadors públics. "Han demanat que per ells no quedi i que intentem utilitzar la disposició addicional tal com està previst al decret llei. I això és el que farem", ha afegit. Giró també ha agraït la "generositat" dels treballadors públics.

A poques hores que aquesta mitjanit s'acabi el termini per pagar la fiança de 5,4 MEUR, el conseller Giró ha anunciat un canvi de posició. El motiu del gir, segons ha explicat, és que ha rebut trucades de treballadors de l'ICF demanant-li que activi l'aval a través d'aquest organisme.

Segons fonts del Departament d'Economia, abans de començar el ple del Parlament, a primera hora del matí, Giró s'ha reunit amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per explicar-li que finalment s'activarà l'aval a través de l'ICF. Segons ha explicat el mateix conseller al ple, a Aragonès li ha semblat "molt bé".

De fet, des d'ERC s'optava per aquesta via després de constatar que, de moment, no s'ha trobat cap entitat financera que avali la fiança. I fonts dels republicans al Govern celebren que finalment el conseller Giró l'hagi pogut fer possible. I és que si l'executiu català no trobava una solució en les pròximes hores, el Tribunal de Comptes hagués embargat béns personals dels 34 ex alts càrrecs del Govern per l'acció exterior entre el 2011 i el 2017.

Fonts del Departament d'Economia expliquen que l'aval de l'ICF és provisional i que es continuarà treballant per trobar una entitat financera que estigui disposada a avalar el fons creat per la Generalitat. I assenyalen que han tingut poc temps per fer totes les gestions necessaris des que el 29 de juny el Tribunal de Comptes va fer públiques les fiances.

El ple del Parlament de la setmana que ve votarà el decret del Govern que preveu crear el fons i dijous 29 de juliol s'acaba el termini perquè el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) emeti un dictamen tal com han demanat PSC, Cs i PPC. Els socialistes però creuen que el decret del Govern s'ajusta a l'Estatut i la Constitució. Si el dictamen de l'òrgan consultiu és favorable podria ajudar per convèncer entitats financeres, segons va apuntar dimarts el president Aragonès.