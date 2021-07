El Govern català ha incorporat Igualada i Sallent a la llista de municipis amb toc de queda entre la una de la nit i les sis del matí. En canvi, a Solsona, Abrera, Esparreguera i Vilanova del Camí, l’evolució de la pandèmia en la darrera setmana permetrà aixecar el confinament nocturn. A la resta de municipis de les comarques central on hi havia aquesta mesura es mantindrà.

L’executiu va aprovar ahir la nova llista de municipis amb confinament nocturn que inclou un total de 165 poblacions. Es tracta de les localitats de més de 5.000 habitants on la incidència acumulada de la covid a set dies supera el 400 casos per cada 100.000 habitants. Els dos municipis de la Catalunya Central que ara s’incorporen al toc de queda, Igualada i Sallent, tenen una incidència acumulada en els darrers dies de 420,9 casos per mil habitants i de 400,5, respectivament. Els municipis de l’àmbit de Regió7 que encadenaran una segona setmana de confinament són Moià, Navàs, Súria, Sant Fruitós de Bages, La Seu d’Urgell, Martorell, Masquefa, Olesa de Montserrat i Puigcerdà.

A Solsona, l’evolució positiva de permet aixecar la mesura, ja que segons les últimes dades disponibles, a 16 de juliol, la ràtio era de 332,19 casos per mil habitants. La reducció de la incidència també permet aixecar el confinament a Abrera, Esparreguera i Vilanova del Camí.

De totes formes, els canvis estan pendents de l’aprovació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i de fet, serà avui quan el Govern demanarà al tribunal allargar les restriccions una setmana més i que a part del toc de queda inclouen les reunions de 10 persones com a màxim i el tancament de tots els establiments a les 00.30 hores.

Així ho va explicar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, tenint en compte que la resolució actual acaba la matinada de divendres. L’executiu va apostar per aprovar confinaments selectius de 7 dies prorrogables i demanar l’aval judicial cada setmana, i ja va anunciar que tenia la intenció de mantenir el toc de queda almenys fins a principis d’agost.

«Som plenament conscients de l’excepcionalitat d’aquesta mesura, que no volem ni podem normalitzar per incòmode i perquè afecta i condiciona la vida diària de milers de persones», va reconèixer Plaja. Tanmateix, la portaveu va subratllar la necessitat de mantenir les restriccions per «frenar els contagis i assegurar la recuperació sanitària i econòmica». Així, la petició que se li traslladarà al TSJC significa passar dels 161 municipis que actualment tenen confinament nocturn a 165, en funció de si la incidència acumulada durant l’última setmana és igual o superior a 400 casos per cada 100.000 habitants.

La portaveu va reiterar que la situació de la pandèmia «segueix sent dolenta, encara que les dades apuntin a una estabilització», i va assenyalar que la positivitat «continua sent alta» i la Rt està per sobre de l’1. A més, va apuntar que «si bé el nombre de persones contagiades de menys edat sembla que s’alenteix», els contagis afecten ara persones d’edats «més elevades».