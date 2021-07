La directora general de Salut Pública del Govern balear, Maria Antònia Font, ha estat citada per un jutjat de Palma per declarar com a investigada pel confinament obligatori de joves en viatges d’estudis que havien tingut contactes amb infectats de covid. Segons va confirmar el Govern balear, Font ha estat citada pel jutjat d’instrucció 12 de Palma perquè presti declaració arran d’una querella de familiars de joves confinats en la qual se li atribueix el delicte de detenció il·legal.

La directora general de Salut Pública va ser qui va signar la instrucció de la Conselleria de Salut perquè es confinés tots els estudiants que es consideraven contactes estrets d’altres joves que havien donat positiu en coronavirus amb els qui havien compartit activitats d’oci. El Govern va ingressar 175 joves en aquestes circumstàncies a l’hotel Bellver de Palma fins que un jutjat contenciós va anul·lar l’ordre per considerar que la mesura restrictiva de la seva llibertat de moviment no estava prou justificada. L’endemà la majoria d’ells van abandonar l’hotel i es van desplaçar amb vaixell fins a València per a dirigir-se als diferents llocs de la península dels quals procedien.

La Conselleria de Salut va manifestar el seu «respecte per totes les actuacions del poder judicial» i es va posar «a disposició» de la jutgessa instructora, però va insistir a defensar la forma en què Maria Antònia Font va abordar «el macrobrot de contagis» dels últims dies de juny.