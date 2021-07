Diversos advocats de l’ANC van criticar ahir que el TSJC hagi desestimat els seus recursos contra prohibicions de manifestacions durant la campanya del 14-F basant-se en una llei preconstitucional ja derogada. Segons els lletrats, alguns magistrats del TSJC han mostrat la seva «animadversió política» prohibint les mobilitzacions amb arguments ja no vigents. Per aquests advocats, el TSJC «realitza una interpretació completament restrictiva del dret de reunió i aplica una llei franquista expressament derogada des de l’any 1983». «Volem fer constar i denunciar aquesta deriva restrictiva del dret fonamental de reunió i de la llibertat d’expressió per part del TSJC», conclouen. De les 15 mobilitzacions prohibides per la Junta Electoral Provincial de Barcelona, 12 ho van ser per ser considerades actes electorals i tres perquè suposadament no s’havien comunicat a Interior amb els deu dies preceptius.