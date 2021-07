Les farmàcies preveuen una demanda "alta" de tests d'antígens a partir d'aquest dijous, quan entra en vigor la regulació de la venda d'aquests productes d'autodiagnòstic de la covid-19 sense recepta mèdica. "La gent té molta necessitat d'estar cribrada", afirma la vicetresorera del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), Marta Gento, a l'ACN. Gento adverteix que els propers dies podrien ser "una mica dificultosos" per trobar tests a les farmàcies, ja que, com va passar amb les mascaretes, el mercat s'ha d'anar regulant. La representant del COFB indica que el cost d'un test ronda ara els 10 euros i que la fiabilitat és alta, però recorda que un resultat negatiu no eximeix de complir les mesures o fer l'aïllament en cas de ser contacte.

El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts el reial decret, llargament reclamat pels farmacèutics i diversos sectors socials i econòmics, i aquest dimecres surt publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), però l'entrada en vigor és aquest dijous. Segons el reial decret que publica el BOE, la regulació de la venda dels tests sense prescripció és una mesura "extraordinària" per "augmentar la capacitat diagnòstica" de la covid-19.

El COFB reivindica el paper dels farmacèutics per "explicar a la població com i quan han de realitzar els tests, ajudar-los a interpretar els resultats adequadament i promoure l'autoresponsabilitat".

En els darrers mesos, les farmàcies han notat "pressió" d'usuaris per comprar tests d'antígens ràpids, que fins ara han necessitat prescripció mèdica, si bé alguns establiments els han venut encara que no es tingués recepta. Aquestes peticions i les altes incidències de la cinquena onada, marcada per un creixement desbocat de casos sobretot en els grups sense vacunar, fan preveure als farmacèutics una alta demanda.

"Hi ha hagut moltíssima pressió de la societat. Aquesta cinquena onada ens ha agafat a tots una mica desprevinguts; no esperàvem que hi hauria aquesta incidència en gent jove. La gent té molta necessitat d'estar cribrada i molts cops no ho pot fer", ha assenyalat Gento en declaracions a l'ACN.

Tot i aquestes previsions en la demanda, la vicetresorera del col·legi explica que caldran uns dies perquè el mercat es vagi regulant: "Els proveïdors han de veure quina és la demanda per fer les compres i tenir abastiment suficient. Suposo que passarà com amb amb les mascaretes. Al principi va ser molt dificultós trobar-les, però quan es va veure la demanda i els proveïdors van trobar els canals dels productes validats i certificats, el mercat es va anar regulant".

Quatre claus: per a qui són indicats

Gento assegura que els tests que venen les farmàcies estan "completament validats", a diferència dels que es poden adquirir per canals extraoficials, com per internet, que no tenen validació ni certificació. La sensibilitat i especificitat és "completament verídica", però els usuaris han de saber quan se l'han de fer i com interpretar els resultats, adverteix.

La farmacèutica destaca que aquests tests són "indicats per a totes les persones que no tinguin símptomes de la covid-19". "En cas de tenir símptomes, cal posar-se en contacte amb el sistema de salut trucant al 061 o al CAP. Aquests casos passen per una altra via, no la d'autodiagnòstic", deixa clar.

Com procedir davant del resultat

Gento explica que un resultat negatiu no eximeix de complir les mesures de protecció, com la mascareta, la distància i la higiene de mans, ni de fer l'aïllament en cas que s'hagi estat contacte. La farmacèutica recomana repetir el test al cap de 72 hores, ja que al cap d'unes hores pot pujar la càrrega viral i després positivitzar.

Salut va anunciar fa uns dies que deixava de fer tests als contactes asimptomàtics davant de l'alta pressió a l'atenció primària; una mesura avalada per alguns sectors sanitaris però també criticada per la pèrdua de rastreig que implica. En qualsevol cas, és molt important que els contactes compleixin l'aïllament encara que no tinguin símptomes.

Si encara que no es tinguin símptomes ni s'ha estat contacte el resultat és positiu, cal avisar el sistema de salut perquè validi el resultat i engegui el procediment.

La declaració del resultat: els farmacèutics apel·len a l'autoresponsabilitat

Tot i que les persones que comprin un test d'autodiagnòstic no estan obligades de moment a declarar el resultat i el dia d’avui les farmàcies no poden tenir accés a les seves dades, els farmacèutics apel·len a l'autoresponsabilitat.

De moment, la declaració d'un resultat positiu serà voluntària, però aquest punt podria canviar, apunta Gento. Les autoritats sanitàries havien manifestat en diverses ocasions que no es perdés el rastreig, però ara com ara el reial decret només regula la venda sense prescripció.

El preu podria variar

La majoria de tests presenten un format d'una única unitat i el seu cost se situa ara en uns 10 euros. Gento apunta que el preu podria variar en les properes setmanes i que més aviat podria anar a la baixa a mesura que el mercat sigui més accessible. No està previst ara com ara que la Seguretat Social assumeixi el cost d'aquests testos i no s'ha fixat un preu màxim.

Més de 1.000 farmàcies en el cribratge de monitors i infants a les farmàcies

D'altra banda, aquest dilluns va començar el cribratge a més de 1.100 farmàcies de tot Catalunya a monitors i infants de casals i colònies d'entre 10 i 40 anys. Aquests tests sí que es fan a la farmàcia, amb supervisió d'un professional, i el resultat queda registrat al sistema de salut. Es tracta d'un cribratge impulsat pel Departament de Salut i el Departament de Drets Socials, juntament amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.