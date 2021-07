Els homes més rics del planeta segueixen desafiant-se per la conquesta de l’espai. El magnat nord-americà Jeff Bezos va aconseguir ahir viatjar a l’espai en la primera missió tripulada de la seva companyia espacial Blue Origin. La seva aventura va ser breu però intensa. En només 10 minuts i 10 segons, el coet New Shepard es va enlairar des de la base espacial de Van Horn, a Texas, va arribar a més de 100 quilòmetres d’altura, va viatjar per l’espai durant uns tres minuts i va tornar a la terra. Aquesta efímera odissea espacial va ser suficient per atorgar el títol d’astronautes a quatre terrícoles més: Jeff Bezos, el seu germà Mark Bezos, la veterana Wally Funk (de 82 anys) i l’holandès Oliver Daemen (de 18 anys).

El vol de l’històric cap d’Amazon es va produir només nou dies després que el multimilionari Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, presumís del mateix. Amb tot, Branson es va quedar a les portes de l’espai, ja que el seu vol va arribar a 80 quilòmetres de la superfície terrestre.