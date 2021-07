Només al voltant d’un 0,5% de les persones amb la pauta completa de vacunació s'han contagiat de covid-19 a Catalunya. Actualment hi ha uns tres milions de persones que ja fa dues setmanes que tenen aquesta pauta completa i d'entre aquests, s'han detectat uns 17.000 positius des de l'inici de la vacunació. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha destacat que això demostra que les vacunes "són molt efectives". Dels tres milions d'immuntizats, 875 han estat hospitalitzats (28 de cada 100.000) i 78 han ingressat en UCI. D'altra banda, Cabezas ha reconegut que la nova variant fa que el percentatge d'immunitzats per assolir la immunitat de grup pugi del 70% -que s'espera tenir a principis de setembre- a entre un 85% i un 90%.

Si es tenen en compte només les xifres de la cinquena onada, s'han donat 141.291 casos. D'aquests, 14.291 eren de persones vacunades (10,1%), 2.330 reinfeccions (1,6%) i 515 es trobaven en les dues situacions (0,37%). També només sobre aquesta darrera onada, Salut calcula 487 nous ingressos, dels quals el 12,9% estaven parcialment vacunats i el 13,5% tenien la pauta completa.

D'altra banda, hi ha 114.000 persones que han passat la malaltia i han rebut una dosi de la vacuna. Entre aquestes s'han detectat 26 casos positius i cap hospitalització ni ingrés en UCI. Per això, Cabezas ha defensat que l'estratègia de només administrar una dosi a les persones que han passat la malaltia és l'adequada i la que continuaran mantenint.

Sobre la vacunació, ha descartat obrir-la a més franges d'edat, ja que ha explicat que la prioritat ara és la pauta completa en els majors de 30 anys i anar avançant en els grups dels més joves, d'entre 16 i 29 anys, on ha recordat que hi ha molta gent per vaccinar.

Salut ha donat a conèixer també que ja són 1.400 els professionals contagiats de covid en aquesta cinquena onada.

Millora però amb prudència

Com ja ha afirmat el conseller de Salut aquest dimecres a primera hora, Cabezas ha reconegut que s'ha començat a observar una davallada de casos, especialment entre els menors de 50 anys. La secretària ha dit que això dona "esperança" per pensar que "potser" la situació estigui millorant. Tot i això, ha expressat prudència i ha demanat esperar uns dies per veure com es consoliden les dades. Entre els majors de 50 anys la tendència encara és creixent, tot i que es manté per sota de les incidències en edats més joves.

Aquests canvis es tradueixen també en una menor pressió en la xarxa d'atenció primària, tot i que continua sent "altíssima". Pel que fa a les hospitalitzacions, es mantenen a l'alça.

Cabezas ha insistit en la idea que en la cinquena onada el perfil de la persona afectada és molt més baix, també entre els hospitalitzats. En concret, el 31% dels ingressats tenen menys de 40 anys en aquesta cinquena onada, quan eren el 10% en l'onada anterior. A més, necessiten ingressos més curts.

Immunitat de grup al 90%

Com ja fa setmanes que apunten alguns experts, Cabezas ha reconegut que el 70% de gent vacunada no serà suficient per assolir la immunitat de grup sinó que s'haurà d'arribar al 90%. No ha concretat quan podria passar això perquè no disposen de la previsió de vacunes més enllà de l'agost. Fins ara tenen anunciats els vaccins que rebran el mes que ve i l'anunci que les dosis de Moderna augmentaran al setembre.

Aquest canvi és conseqüència de l'avenç de la variant Delta, que ja representa el 88% dels casos a Barcelona, segons ha explicat el cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Tomàs Pumarola. A més, aquesta variant índia no només està creixent sinó que està eliminant d'altres i ara només hi són presents tres a Catalunya.

Pumarola ha expressat que de moment les vacunes són efectives també amb aquesta variant però ha alertat que si es manté el gran nombre de contagis es dona més possibilitats a una nova mutació i que acabi sortint una variant que s'escapi als vaccins. Fins ara, la Delta té menys temps d'incubació i, en canvi, més de transmissió.

D'altra banda, Cabezas ha explicat que ara per ara es manté que no és necessari que els vacunats amb pauta completa facin quarantena. Tot i això, ha dit que aquests protocols, de caràcter estatal, estan en continua revisió. En aquest sentit, ha afegit que es va monitorant també la situació amb relació a la decisió de no fer proves als contactes estrets asimptomàtics.

50 positius entre 3.000 proves al lleure

Aquesta setmana s'ha posat en marxa el sistema de cribratge per a infants i monitors del lleure a través de les farmàcies. Fins al moment s'han fet unes 3.000 proves i s'han detectat al voltant de 50 positius. "Un percentatge molt baix", ha indicat Cabezas.

La secretària ha valorat positivament el sistema de proves ràpides al sector del lleure i ha destacat que les farmàcies supervisen i introdueixen les dades al sistema. Per això, ha explicat que s'està parlant amb el Col·legi de Farmacèutics "per si es pot estendre a altre tipus de proves".

Per últim, Salut analitzarà l'efecte que hagin pogut tenir els festivals de música en aquesta cinquena onada i està a l'espera que passin uns 15 dies des de la celebració del Cruïlla per poder fer l'anàlisi acurada.