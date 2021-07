La Catalunya Central té 4 residències de gent gran amb un brot important d’infecció, en la situació vermella, la més greu segons l’escala de colors que es va establir per classificar els centres nets d’infecció dels que no ho estan. Segons les dades que ha facilitat el Departament de Salut (que no informa ni de quins centres són els infectats ni de les comarques, ni de la situació particular de cap de les residències), hi ha 9 centres més en situació taronja, el que vol dir que també tenen casos de contaminació, però en una situació de control del brot. Aquests 9 centres suposen el 13,68% del total. La suma de taronges i vermells indica que la contaminació, avui, tot i haver vacunat un alt percentatge tant de residents com de treballadors, és de gairebé el 18% dels centres.

Un total de 81 centres residencials de gent gran, de gent amb discapacitat i persones ingressades per salut mental de Catalunya tenen a dia d’avui algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. 61 d’aquestes residències afectades per covid són geriàtriques, 17 de discapacitat i 3 de salut mental. La gran majoria de persones afectades per covid són asimptomàtiques o tenen símptomes lleus de coronavirus.

Entre les persones residents, hi ha 356 casos confirmats (el 0,6% del total), dels quals 256 viuen en residències geriàtriques, 65 en centres de discapacitats i 3 en centres de salut mental, entre altres casuístiques.

Pel que fa als professionals, els darrers 14 dies s’han detectat 449 positius de coronavirus (l’1% de la plantilla).

Actualment hi ha 28 residents ingressats en hospitals i 8 treballadors que també ho estan. La darrera setmana hi ha hagut 21 hospitalitzacions i cap defunció.

El 96% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades en primera dosi i el 94% tenen la pauta completa. Lavacunació, a Catalunya, va començar per a la gent més gran, justament per reduir el risc d’aquesta població, que durant les primeres fases de la pandèmia va patir de manera molt severa els efectes de la infecció. Pel que fa als treballadors i treballadores, el 89% han rebut la primera dosi i el 88%, la primera i la segona. En aquest col·lectiu hi ha una certa retracció a la vacunació.

La darrera setmana, del 10 al 16 de juliol, s’han fet 6.064 proves PCR i 1.155 tests d’antígens a les residències de Catalunya. El 6,62% han resultat positives.

A data 19 de juliol, del total de 1.027 residències de gent gran de tot Catalunya, hi ha 44 centres (el 4,28%) que estaven de color vermell; això és, amb casos actius de covid-19, aparició de nous casos i brot en investigació. A la Catalunya Central, el percentatge és similar, del 4,21%, amb 4 residència en situació d’afectació i, per tant, vermelles. Per contra, 833 centres (el 81,11%) es troben de color verd, això és sense cap cas de covid. La resta de centres, 150 (el 14,61%), són taronges.