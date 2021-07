L'Institut Català de Finances (ICF) ha fet efectiu aquest dijous l'aval de la fiança de gairebé 5,4 milions que el Tribunal de Comptes reclama per l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017. Concretament, s'han presentat avals individuals per l'import que es reclama als 29 encausats que s'han adherit a la via de l'ICF. El total hi ha 34 encausats, així doncs, n'hi ha 5 que no s'han adherit a l'aval del Govern. Quatre ex alts càrrecs ja han presentat avals o fiances pel seu compte al tribunal. Fonts del Departament d'Economia han explicat que s'ha fet el tràmit a través de la plataforma jurídica, és a dir, per via telemàtica.