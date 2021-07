Per al primer ministre francès, Jean Castex, no hi ha cap dubte: «El món s’enfronta a una nova onada i hem de reaccionar». Aquesta constatació del cap de l’Executiu coincideix amb l’entrada en vigor de noves restriccions al país: des d’ahir, l’accés als espais d’oci i cultura que reuneixin a més de 50 persones quedarà subjecte a la presentació del certificat sanitari. Així, a partir d’ara per entrar en un cinema, un teatre o un museu caldrà presentar un certificat de vacunació o un test covid negatiu que tingui menys de 48 hores.

La posada en marxa de la nova normativa, no exempta de crítiques entre els sectors afectats, comptarà amb un termini d’adaptació: «Hi haurà una setmana, vuit dies, el temps de la pedagogia i després vindran les sancions», va advertir ahir el primer ministre, Jean Castex, al plató de televisió de la cadena TF1.

Sense mascaretes

En aquests espais, el certificat serà imperatiu, però les màscares deixaran de ser-ho. «Amb el passi sanitari [...] ens assegurarem que totes les persones que entrin [en els llocs afectats] estan totalment vacunades o tenen una prova negativa molt recent, [per tant] podran llevar-se la màscara», va anunciar dimarts el ministre de Sanitat, Oliver Véran.

Una decisió que sembla entrar en contradicció amb la situació epidemiològica -ahir es van registrar 18.181 nous casos, quan una setmana abans eren menys de 7.000- i amb les mesures adoptades en certes regions, com al departament de Charente-Maritime on l’ús de la mascareta torna a ser obligatori en 45 comunes turístiques.

L’aplicació del certificat sanitari a l’oci i la cultura, anunciada pel president del país, Emmanuel Macron, el passat12 de juliol forma part del paquet de restriccions destinat a frenar la quarta onada de covid-19, protagonitzada per la variant delta. L’extensió d’aquest certificat a bars, restaurants i transports públics de llarga distància -avions, trens, autocars, vaixells-, així com la vacunació obligatòria de personal de centres mèdics i geriàtrics, són els principals pilars de l’estratègia francesa per contenir la propagació del virus.

El projecte de llei sobre les dues mesures havia de ser debatut ahir a l’Asemblea Nacional, on, gràcies a la majoria del partit macronista, es preveia que s’aprovés sense major dificultat. A continuació, el projecte de llei arribarà al Senat i, segons el previst, serà adoptat a final de setmana per entrar en vigor a principi del proper mes d’agost.