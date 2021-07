L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco) ha anunciat la seva decisió d’eliminar la ciutat britànica de Liverpool de la seva llista de Patrimoni Mundial a causa de la «pèrdua irreversible» causada per les remodelacions al seu port mercantil. L’Ajuntament de Liverpool tractarà d’apel·lar la «incomprensible» i «preocupant» decisió de la Unesco

L’organisme ha indicat que durant una reunió celebrada per videoconferència i a la ciutat xinesa de Fuzhou s’ha decidit treure la ciutat d’aquesta llista «a causa de la pèrdua irreversible del valor universal excepcional del lloc», segons un comunicat publicat a la seva pàgina web.

Una estructura històrica

Així, ha recordat que la ciutat va ser inclosa en la Llista de Patrimoni Mundial el 2004 i vuit anys després en la Llista de Patrimoni Mundial en Perill a causa del desenvolupament del projecte Liverpool Waters i l’impacte del mateix sobre l’estructura històrica del port.

«Des d’aleshores, el projecte ha continuat, igual com altres desenvolupaments urbanístics dins del lloc i a la seva zona d’amortiment. El comitè considera que aquestes construccions van en detriment de l’autenticitat i integritat del lloc», ha destacat.

«Pèrdua per a la comunitat internacional»

Per això, ha ressaltat que el centre històric i la zona portuària de la ciutat van ser incloses com a Patrimoni Mundial «per ser testimoni del desenvolupament d’un dels centres més importants del comerç marítim mundial en els segles XVIII i XIX», abans d’argüir que la sortida d’un lloc d’aquesta llista «és una pèrdua per a la comunitat internacional i per als valors i compromisos derivats de la Convenció del Patrimoni Mundial».

La Unesco ha manifestat que Liverpool se suma d’aquesta manera a la vall de l’Elba, a la ciutat alemanya de Dresden, i al santuari de l’Oryx Àrab, a Oman, com a llocs que perden el seu estatus com a Patrimoni Mundial en els últims anys.

La resposta municipal

L’Ajuntament de Liverpool va anunciar aquest dimecres que mirarà d’apel·lar la «incomprensible» i «preocupant» decisió de la Unesco. L’alcaldessa de Liverpool, Joanne Anderson, va retreure a l’organisme haver acordat la resolució basant-se en el suposat deteriorament del moll, després d’una dècada sense visitar la zona ni comprovar-ne de primera mà l’estat: «No han volgut veure ni escoltar».

Anderson va sortir en defensa del port mercantil i va afirmar que l’argument de la Unesco és «evidentment fals», perquè la ciutat «mai s’ha vist millor», en part gràcies a una inversió de «centenars de milions de lliures».