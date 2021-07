El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el cap de l’oposició, el socialista Salvador Illa, van xocar per la negativa del primer a assistir a la conferència de presidents prevista per al proper 30 de juliol a Salamanca. Durant la sessió de control al Govern d’ahir en el Parlament, el president va insistir que no preveu acudir a l’esmentada cita perquè prefereix prioritzar els espais de negociació bilateral entre l’Estat i la Generalitat. A més, va qüestionar la utilitat de la conferència de presidents que se celebrarà a la fi de mes perquè encara no hi ha convocatòria oficial ni ordre del dia: «En els òrgans multilaterals, si es va a treballar i si es va amb capacitat de codecisió hi serem; si es va a fer una foto, la veritat és que tenim molta feina a fer», va resoldre Aragonès.

Després d’aquesta afirmació, Illa ha replicat: «És una falta de respecte, la qual cosa acaba de dir, cap a la resta de membres d’altres comunitats autònomes que assisteixen a aquest òrgan de cogovernança. No sé què farà vostè aquí, però li asseguro que els que van, treballaran». El líder del PSC a la cambra catalana va retreure a Aragonès que es «quedi quiet» mentre la societat avança i li ha reclamat que «estigui present en nom de tots els catalans allà on calgui defensar els interessos de tots els catalans». «Si els mecanismes són de codecisió i es va a treballar [...] allà estarem».