El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) ha fet públic el baròmetre del mes de juliol, el primer publicat després dels indults als presos, que apunta que el PSOE guanyaria les eleccions amb el 28,6% dels vots, 1,2 punts més que al mes de juny (27,4%). El PSOE amplia d’aquesta manera la distància amb el PP, que quedaria segon amb el 23,4% dels vots (23,9% al juny). Vox s’emportaria part d’aquesta davallada dels populars i assoliria el 13,6% dels vots (13% al juny), mentre que Podem perdria suports i es quedaria amb el 10,6% dels sufragis (12% al juny). Cs manté la deriva per quedar-se amb el 5,5% dels sufragis (5,7% al juny). ERC obtindria el 3,3% dels vots (3,6% al juny), Junts l’1,9% (1,6% al juny), i la CUP el 0,7% (0,8% al juny).

El CIS també atorga a Més País i Compromís el 3,7% dels sufragis (4,1% al juny), i al PNB l’1,4% dels vots, el mateix resultat que a juny. Bildu obtindria el 0,7% dels vots, tres dècimes menys que al juny (1%).En total el bloc de les dretes (PP, Vox i Cs) suma el 42,5% dels sufragis, mentre que els partits del govern de coalició (PSOE i Podem) es queden amb el 39,2% dels vots i dependrien dels seus aliats d’investidura per mantenir l’executiu. La suma de partits de la investidura de Pedro Sánchez (PSOE, Podem, PNB, Més País, Nueva Canarias, BNG i Teruel Existe) arriba al 45,5% dels vots.

El baròmetre del CIS és fruit de 4.000 entrevistes fetes entre el 2 i el 15 de juliol i és el primer després de la concessió dels indults, que els va aprovar en Consell de Ministres el 22 de juny. En aquest baròmetre els ciutadans tornen a situar els problemes econòmics com la primera preocupació, per davant de l’atur, la covid-19 i el mal comportament dels polítics. L’estudi situa la vicepresidenta segona del Govern espanyol Yolanda Díaz com la responsable política més ben valorada.