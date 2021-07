El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat aplicar el toc de queda i la resta de mesures per contenir la covid-19 una setmana més. Així, el toc de queda entre la una de la matinada i les sis del matí s'aplicarà aquest cop en 165 municipis, segons la petició d'ampliació que va fer arribar el Govern. També és dona el vistiplau a mantenir la limitació a 10 persones en les trobades socials i l'aforament del 70% als centres de culte. La sala considera que "no hi ha dubte" que la situació és de risc imminent i greu per malaltia transmissible i especialment tenint en compte la variant delta. Per això, afirma que les mesures proposades pel Govern són "necessàries, idònies i proporcionades".