La vacuna contra la covid-19 de laboratori Janssen, filial de la multinacional nord-americana Johnson & Johnson (J&J), és molt menys efectiva davant la delta i altres variants que davant del virus original, segons suggereix un nou estudi publicat als Estats Units.

En canvi, dues dosis de la vacuna per al coronavirus de Pfizer o AstraZeneca són gairebé tan efectives contra la contagiosa variant delta com contra l’anteriorment dominant variant alfa, segons va publicar un altre estudi ahir.

L’estudi, publicat al New England Journal of Medicine, va confirmar les troballes revelades per la sanitat pública anglesa el passat mes de maig sobre l’eficàcia de les vacunes de les dues firmes basant-se en dades obtingudes de l’aplicació real, no d’assaigs de laboratori.

Afirma que les vacunes són molt eficients contra la variant delta, actualment majoritària a nivell global, encara que el treball va reiterar que una única injecció no és suficient per obtenir una protecció alta.

Encara que l’eficàcia de la vacuna Janssen en condicions reals podria ser diferent, les conclusions de l’estudi publicat als Estats Units reforcen la idea que els vacunats amb aquest producte d’una sola dosi podrien requerir un reforç amb vacunes d’ARN missatger com les de Pfizer i Moderna.