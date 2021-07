Catalunya va mantenir el 2019 la cinquena posició en matèria de digitalització a la Unió Europea (UE) només per darrere de Finlàndia, Suècia, Dinamarca i els Països Baixos, segons un informe elaborat, entre d’altres, pel departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals de la Generalitat.

En la redacció d’aquesta segona edició del Digital Economy and Society Index (DESI), que analitza dades de 2019, és a dir, d’abans de la pandèmia, també hi han participat l’Institut Basc de Competitivitat de la Universitat de Deusto i el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), a més de la Fundació i2CAT i l’Idescat.

L’estudi analitza la situació de Catalunya com si es tractés d’un país independent dins de la Unió Europea, al mateix temps que en les dades d’Espanya inclou també les de Catalunya. S’ha dut a terme utilitzant un índex compost d’economia i societat digital (DESI), creat per la Comissió Europea.

Així, segons aquest estudi, Catalunya compta amb un grau de digitalització del 64,75%, dotze punts per sobre de la mitjana comunitària i només per darrere de Finlàndia (72,31%), Suècia (69,74%), Dinamarca (69,15%) i els Països Baixos (67,69%). D’aquesta forma, Catalunya millora en 5,4 punts respecte al DESI de l’any anterior i se situa per davant de Malta (62,70%), Irlanda (61,79%), Estònia (61,07%) i el Regne Unit (60,41%), mentre que el conjunt d’Espanya ocupa la posició número 12 (57,5%).

L’informe estableix cinc àmbits d’estudi: connectivitat, capital humà, serveis d’internet, integració tecnològica i digital i serveis públics digitals. Catalunya manté el lideratge europeu en connectivitat i la quarta posició en capital humà, aconsegueix la vuitena posició en serveis d’internet (amb dades de 2018 era novena), baixa fins a l’onzena posició en integració tecnològica i digital (ocupava el desè lloc) i puja dos en serveis públics digitals (de la novena a la setena posició).

Segons aquest estudi, Catalunya millora les dades del conjunt d’Espanya en tots els àmbits excepte en l’últim, on en el cas català s’analitza la digitalització dels municipis i en el del conjunt d’Espanya administracions superiors com les autonòmiques o la central.

El secretari de Polítiques Digitals, David Ferrer, ha dit que aquestes dades li fan ser «optimista» de cara al futur, perquè garanteixen que Catalunya està fent «una bona feina» en matèria de digitalització i va «en la bona línia». El coordinador del Lab d’Economia Digital de l’Institut Basc de Competitivitat de la Universitat de Deusto, Agustín Zubillaga, destaca que «el principal missatge» que deixa aquest estudi és que «Catalunya es consolida» com a comunitat de referència en matèria de digitalització. A més, destacat el «perfil equilibrat» que mostra en relació amb cada àmbit d’estudi, de manera que compta amb «molt bones condicions per assumir els reptes de la transició digital que estem vivint».

Segons el parer de Ferrer, aquestes dades demostren com Catalunya estava «ben preparada» per fer front a la creixent digitalització que ha comportat la pandèmia.